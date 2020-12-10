營收創高的PCB龍頭：臻鼎-KY

【撰文／黃清照】

台股指數不斷創高，之前有不少股票的股價漲翻天，現在都被打回原形，這些股票往往沒有業績，怎麼上去怎麼下來，台股中我是最早要大家布局低基期的分析師，現在盤面吹什麼風？被動元件、矽晶圓及汽車零組件都大漲一輪了，當然還有其他個股業績也很好，但本益比仍低的有那些？我認為從聯電集團帶動低價半導體族群成領頭羊，現在改由鴻海集團接棒，鴻海近年在半導體著墨較深，現在鴻海旗下的IC設計天鈺大漲、設備股京鼎也發動了，我常在節目推薦的乙盛漲多少我這邊就不多說了，我認為資金會持續往低基期、低本益比的股票流竄。

上期推薦的華通(2313)今年前三季賺2.83元，股價竟然47.85元，同樣做PCB的欣興(3037)今年前三季只賺1.09元，但股價竟然漲到84.5元，這合理嗎？PCB族群中我認為仍有低估的黑馬尚未被市場發掘，而且業績超讚的，股價基期也低，這若指數突然大跌千點，我想他也不至於受傷，這檔就是PCB的龍頭臻鼎-KY(4958)。

營收創高 股價僅在年線附近

臻鼎11月營收209.62億元，創下歷史新高，YOY 46.4%、MOM 38%，這種驚人的營收數字股價竟然不到年線，要知道現在股價還在年線附近的已經不多了，而營收創歷史新高、股價還在年線的根本寥寥無幾，臻鼎就是其中之一，何況他還是PCB的龍頭股王。臻鼎累計Q1~Q3獲利共傳4.19元，較去年5.78元衰退，最主要原因在於主要客戶主要產品延後上市、折舊費用增加、美元貶值，致使第3季及前3季獲利較去年同期下滑，但是延後不代表不好，10月是第4季營運最低點，11月即創歷史新高。展望未來董事長看好全年業績可望優於去年，明年有多項新產品開始出貨，各產品都會成長，明年是很好的一年。