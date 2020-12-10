鴻海布局半導體 誰受惠？

【撰文／莊正賢】

年底集團作帳行情又開始了，聯電(2303)因今年8吋晶圓代工需求爆發，股價創下18年新高，帶動集團股的矽統(2363)也大漲，台積電(2330)因為先進製程領先全球，沒有競爭對手，股價也創下歷史新高，帶動旗下的精材(3374)、創意(3443)、世界(5347)、世芯-KY(3661)都創下新高。而鴻海(2317)11月營收創下歷史新高，12/7一根巨量長紅突破頸線轉強，接棒集團股表現，其實在今年11月鴻海就證實參與馬來西亞8吋晶圓代工廠矽佳晶圓(SilTerra)股權競標，目前出價1.5億美元，居競標者中最高價，而董事長劉揚偉表示，老早知道8吋晶圓廠火紅，鴻海很早看到了，這世界IC不只有台積電做的高檔IC，其實還有很多小IC，雖然不起眼，但少了它也不行，未來電動車發展上也會用到，而鴻海旗下有很多半導體相關的公司，有IC設計、半導體設備、IC封測，現在要拚8吋晶圓代工，這些都是朝集團升級轉型的「3+3」策略佈局，誰受惠？

應材創高 京鼎大好

疫情導致全球數位轉型加速，對半導體依賴加深，應材執行長Gary Dickerson 指出，使半導體與晶圓廠設備需求穩健成長，全球對半導體的依賴前所未見，應材確信客戶的投資需求將延續至2021年，而應材為全球最大半導體設備廠，其展望向來被視為產業風向球。京鼎(3413)為應材設備零組件供應商，主要提供ETCH(蝕刻)、CVD(化學氣相沉積) 設備模組代工，今年也開始小量承接PVD(物理氣相沉積)與ALD(原子層沉積) 設備模組，有助代工領域滲透至邏輯製程，前三季EPS 11.58元，今年估15元。