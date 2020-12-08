疫苗、萊豬、核食 年終耶誕商機誰受惠？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，隨著疫苗陸續開發，全球股市同聲歡慶，美國三大股市締造新猷，台股也在週二(12/8)再度刷新紀錄，盤中最高來到14,367點。

截至目前為止，全球新冠肺炎確診人數已經超過6,700萬人，因為新冠肺炎死亡的人數更多達153萬人。全世界都因為新冠肺炎陷入生命危機的愁雲慘霧當中，而疫苗的出現帶給人們無窮希望，各國政府無不卯足全力搶購疫苗。

其中，英國政府緊急通過使用授權，搶得頭香，首波就訂購到美國輝瑞&BNT製造生產的四千萬劑疫苗，第一週先提供80萬劑，12/8起將正式在英國50個醫療院所開始施打。

倍受矚目，高齡已94歲的英國伊麗莎白女王二世及其夫婿，也都在第一波施打的對象中。

除了美國輝瑞、莫德納疫苗之外，還有英國牛津、俄羅斯、中國大陸都陸續有疫苗開發出來，這些疫苗都需要透過航運配發到全世界各個角落，國際航空運輸協會(IATA)預估，約需要8千架次滿載的波音747全貨機才可能運送完畢。

而全球快遞貨運公司業者更預估，未來兩年，全球將需要1.5萬架次的航運來因應，可以預見的是：龐大疫苗運送量勢必將排擠一般貨運艙位，甚至只能被迫改採海運。

萬寶投顧陳子榕指出，事實上，年初以來因為疫情爆發，航空、船公司、貨櫃都已大幅裁減，如今面對即將來臨的疫苗高運送量，以及歐美解封後引發的補貨潮，國際航運價格早已率先反應大漲，國際油價也逐步走高，航運類股百花齊放的行情一觸即發。雖然航運族群自10月以來股價逐步走揚，但目前股價仍相對低廉，在台股指數高檔中可望成為下一波點火族群。

除了航運類股，疫情帶動的宅經濟範圍也觸及飲食習慣，在家料理食物、儲備糧食成為防疫新生活型態。國內飼料、肉品雙雄卜蜂(1215-TW)、大成(1210-TW)的冷凍食品自疫情以來賣到爆，累計前10月的業績都成長約三成，而這樣的飲食習慣未來恐將成為後疫情時代的常態。

萬寶投顧陳子榕指出，在台股逐步墊高的同時，盤勢更需要健康的輪動來維持，隨著法人布局方向，具潛力、轉機的中小型個股將更有爆發力。在每一次的文章中，我都會為投資大眾尋找好的標的，像是12/1為大家推薦的華邦電(2344-TW)，至今漲幅高達四成、旺宏(2337-TW)至今漲幅22％，華邦電與旺宏受到法人青睞，股價持續震盪創波段高，這就是盤勢高檔，選擇績優股搭配籌碼面佈局，戰勝大盤的最佳證明。

續透過籌碼追蹤，持續跟大家分享未來具續航力好股：

華航(2610-TW)10月營收96.53億元，月增9.04％；前三季貨運營收560.46億元，較去年同期增加77.9％；第四季進入貨運旺季，可望彌補客運虧損；疫苗出現將帶動航運、旅遊，股價具有轉機空間；華航已取得冷鏈運輸認證，有利疫苗攬運；官股券商近一週大舉買進萬張以上。

大成(1210-TW)10月營收71.89億元，年增4.74％，第三季營收207.69億元，季增8.45％，每股稅後盈餘1.28元；受惠宅經濟發燒，冷凍食品前10月累計成長約三成；具穩定配息優勢；自營商偏多操作。

美食-KY(2723-TW)第三季營收53.13億元，較上季成長20.18％，毛利率60.18％，每股稅後盈餘2.19元；進行勞力、成本管控，在中國大陸的營業利益率表現優於預期，帶動毛利率及獲利提升；外資調升評等，由中立調至買進，目標價最高174元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險