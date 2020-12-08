友達、群創爆量噴出後 下一個超級週期是誰？

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭指出，11月台股漲了1176點，12月才過了七天，又漲了533點，現在稱台股為史上最牛行情不為過。大盤今(7)日量價續揚，再創新高來到14306點，多頭趨勢不變。但是量放大到3300多億，大量股價容易震盪，操作上避免追高殺低，有時一天的價差可能高達一成，例如友達(2409-TW)與群創(3481-TW)，今日的震幅就超過10%，找對的股票也要找對的買點。

主流股大漲小回，震盪後會再創高；非主流股跌多漲少，走勢一再破底。

有行情最怕就是做錯主流。例如，第三季大漲的NB/PC零組件，圓剛(2417-TW)、圓展(3669-TW)獲利再好股價卻破底；反觀記憶體的旺宏(2337-TW)及南亞科(2408-TW)，12月分別大漲15%及21%，股價不斷走高，兩相比較一來一回差距更大。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，12月初在專欄中推介的華邦電(2344-TW)更猛，12月飆漲了42%，是DRAM族群中最會漲的股票，也比同期友達與群創的漲幅24%~25%還要更多。估計記憶體超級週期剛開啟，不同於面板早在6月已開始漲價，利多發酵到現在已經快半年。而記憶體估計到2021年第一季才漲價，利多尚未實現，想像空間更大。

記憶體明年不僅伺服器與5G消耗更多容量，美國擴大制裁中芯，歐美轉單效應對台廠有利的不只是台積電、聯電，華邦電就受惠NOR Flash轉單，明年記憶體若順利漲價，誰手中有最多記憶體，誰就是大贏家。

例如南亞科(2408-TW)是全球第四大DRAM製造廠，受惠程度高，而美光及海力士多創下20年來新高，但南亞科與華邦電在2017~2018年那一般波超級週期的高點，分別創下107.5元與30.35元，高點皆尚未越過，顯示台廠相對落後。

除了記憶體製造廠，全球第二大記憶體模組廠威剛(3260-TW)，市占率僅次於金士頓，也將受惠記憶體漲價。最近已有模組廠商醞釀調漲DRAM模組價格，未來不排除威剛跟進，獲利將大增，估計今年EPS約5元。美光調高財測，隱含對DRAM上漲的預測，而威剛握有相對低價庫存，在DRAM漲價循環時，明年獲利最有爆發力。

萬寶投顧分析師王榮旭認為，當LCD、DRAM都漲上來，LED也該是時候表態了。明年是Mini LED元年，LED也可望開啟新的週期循環。Mini LED運用在中大尺寸面板上，性價比優於OLED，未來面板將區分為，OLED用在小尺寸手機面板；平板及電視背光模組則採用mini LED。

全球液晶電視龍頭三星的Mini LED電視，2021年上半年將量產上市，也找上晶電(2448-TW)供貨Mini LED晶片，蘋果2021年新的iPad估將搭載Mini LED為背光源，蘋果早已與晶電台灣龍潭廠合作開發新顯示技術。晶電與友達集團旗下的隆達合併案，已通過各國反壟斷審查，合併後等於取得友達集團廣大出海口。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，晶電營運谷底已過，Mini LED放量在即，明年營收躍升由虧轉盈，目前股價剛過淨值，本淨比偏低，可望補漲，後市值得留意。

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