聯電大漲二倍 在RCEP下哪類股能出奇制勝?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，《區域全面經濟夥伴協議(RCEP，Regional Comprehensive Economic Partnership)》16個成員國於11/15線上簽署後，正式宣告全球最大規模的自由貿易經濟體正式成立。

在此架構底下，成員國彼此之間將享有免關稅優惠，預估將有高達9成以上的商品得享免稅。而在RCEP中，具主導優勢的中國大陸更試圖將RCEP與「一帶一路」掛勾，希望更加落實區域發展策略上的結盟。面對這來勢洶洶的經貿衝擊，外界十分擔憂台灣產業遭到壓抑與邊緣化。

事實上，台灣出口商品到RCEP經濟體國家目前已有70％是免關稅的，內容以資通訊產業為主，主要是因為受到資訊科技協定(ITA)保護的關係；而在較受影響的機械、塑化、金屬等產業方面，政府也正積極尋求產業轉型及整合，力圖扭轉態勢。

即便如此，RCEP正式生效後，中、日、韓關係的更加緊密，仍是一大隱憂。因此，現在已經有很多學者專家提出，希望台灣藉由加入由日本主導的《跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)》，來稍微削減RCEP對台灣的衝擊，而且冀望美國新總統拜登上任之後，延續歐巴馬政府時代的區域經濟政策，也能重返CPTPP，那麼台灣如果也加入，美台之間將有新的聯盟結合。只是，拜登最新宣布：在美國國內環境強化前，不會簽署任何貿易協議。

當然，加入國際經濟組織是一個目標，然而環顧後疫情時代，整個國際已經受到很大扭轉和調整。「反中浪潮」不但成為時下全球最夯的接龍活動，而且在供應鏈上，似乎不再只聚焦關稅問題，更多關注於供應鏈是否值得信賴，以及市場經濟。

例如英國日前宣布加入抵制華為5G設備行列，就是著眼在國防資安的保護上，呼應美國政府倡議的「乾淨網路」。在此局勢中，台灣5G產業供應鏈有很大突圍機會，況且，全世界有80％的5G設備零組件來自台灣，堅強的產業鏈實力和發展，從近期相關的ETF也可嗅到氛圍。

萬寶投顧陳子榕指出，台股目前上市ETF中，有兩檔布局全球5G產業鏈，規模高達135億元，近日還有一檔即將發行的國泰台灣5G+ETF(00881-TW)，也獲得投資人熱烈反應，已經募得近80億元的資金。顯見5G投資幾乎成為顯學，許多專業經理人也肯定明年將是5G領騷，帶領台股上攻的領頭羊。

萬寶投顧陳子榕指出，在之前的文章中，我也多次推薦相關個股，例如11/3推薦的穩懋(3105-TW)，股價一路從306元漲到週四(12/3)收盤350元，漲幅15％；11/13推薦的立積(4968-TW)，股價也是從299元一路最高至341元，漲幅14％。這就是看我文者，能夠善觀產業動態，搶先佈局贏得獲利的最佳證明。台股週五(12/4)收14,132點，相對高檔位階下，建議挑具產業潛力發展的個股，再搭配籌碼面尋找買點，才是高檔佈局致勝的關鍵。

續透過籌碼追蹤，持續跟大家分享未來具續航力好股：

緯創(3231-TW)10月營收721.93億元，月增4.45％；股價型態經底部整理後，緩步墊高；近年積極投入布局AI、5G相關領域，跨足智慧醫療產業，並透過產學合作，預計明年發表自主AI加速晶片；越南新廠預計2021年第二季完工，下半年投產。

啟碁(6285-TW)第三季營收171.08億元，季增13.45％，每股稅後盈餘1.21元，連續兩季成長，且為近四季新高；各國政府重啟5G建設，今年5G營收占比約3％～5％，估2021年可望翻倍成長；WiFi-6占啟碁核心網路營收達20％，可望受惠企業換機潮；法人預估明年EPS 5～6元。

奇力新(2456-TW)10月營收14.79億元，年增12.78％；累計營收143.89億元，年增9.09％；今年下半年，被動元件需求回升，受惠宅經濟和5G手機推出，高毛利率的一體成型電感(Molding Choke)供不應求，小型電感出貨明顯增加，訂單能見度至2021年第一季，整體產能利用率估80％以上；受惠5G手機及遊戲機出貨，新產品LTCC出貨持續攀升，估明年第二季出貨將翻倍成長。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險