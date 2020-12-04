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新冠疫苗報佳音 東奧相關類股 重啟漲勢?

聯合新聞網 / 萬寶週刊

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，萬眾矚目、商機爆棚的世界奧林匹克運動會，原定2020年在東京舉行，沒想到一場疫情打亂了整個流程，也迫使日本政府不得不宣布奧運延期。而隨著近日疫苗不斷傳出好消息，奧運在明年舉行的機率越來越高。

日本政府和國際奧委會開會後初步決定，奧運將於明年夏季如期在東京舉行，但為了保障所有參與人員的健康，一萬多名的運動員和工作人員都必須施打疫苗，而計畫前往參觀奧運比賽的觀眾也可能被要求比照辦理。目前，主辦單位已經規劃出1,000億日圓的防疫預算，希望將奧運參加人員的安全，滴水不漏嚴格把關。

為了宣示舉辦的決心，日本政府也將原本拆下整修的奧運五色光環標誌，重新維修塗裝後，再度放回東京台場海濱公園，在靜靜的夜空中，逐日照亮奧運的時程。

事實上，因為奧運延期而衍生的追加費用，預估至少達到2,000億日圓，如果加上先期投入規劃、宣傳的金額，總預算高達149億美元，雖然有部分人士不看好這次奧運為日本政府帶來經濟效益，但是如果真的順利舉行，不但可以稍微撫慰紊亂不安的人心，對於許多相關產業也具有激勵作用，例如運動用品、紡織、面板、旅遊、自行車等，都可望帶動營運加分。

萬寶投顧陳子榕指出，近日台股盤面中，面板雙虎友達(2409-TW)、群創(3481-TW)股價火噴，自11/17以來股價持續走高，至週三(12/2)為止，漲幅都在三成以上，不但價格雙雙創下波段高點，也獲得法人青睞。

面板股這一波大漲主要受惠宅經濟、車用需求逐步擴增，加上韓國逐漸退出液晶面板市場，中國經銷商礙於貨源減少暫停報價，種種原因使得各尺寸面板價格持續走揚，如今加上奧運舉辦帶動轉播面板需求，漲價效應恐延燒到明年上半年。

台股在週三(12/2)再度逼近14,000點整數關卡，盤中指數最高至13,995.7點，週四(12/3)突破14,000點整數關卡，盤中指數最高至14,049.58點。

回顧台股今年以來的漲幅約16％，其中外資只有在6月和11月大幅買超台股千億元以上，其餘月份大多站在賣方，至今外資賣超仍累計近6,000億元，在這種情形下，台股指數依然能夠頻創新高，顯見有內資買盤伺機出手，助攻點火。

隨著年底腳步接近，年底作帳行情顯現，在類股輪動下，中小型個股將有更大機會浮上檯面。其中具代表的，像是週二(12/1)為大家推薦的華邦電(2344-TW)，股價連兩日飆漲，三大法人同步大買，週三(12/2)再漲停，兩天大漲20％，這就是看我文者，能夠預見風向，搶先佈局的最好證明。

萬寶投顧陳子榕指出，現在操作要在歷史高檔處尋求獲利，必須具有洞燭先機的能力，控制風險再搭配籌碼面尋找好買點，我再持續透過籌碼追蹤，跟大家分享好股：

友達(2409-TW)10月營收257.25億元，年增28.78％；第三季營收732.3億元，毛利率10.59％，每股稅後盈餘0.3元，轉虧為盈，第四季獲利上看百億元，力拼全年獲利；三大法人連日同步大買；面板需求強勁，報價持續走強至明年上半年。

明基材(8215-TW)10月營收13.5億元，月增4.05％，年增17.97％；累計前10月營收，年增5.28％；第三季營收38.26億元，毛利率14.91％，每股稅後盈餘0.36元；外資連三日買進，近期股價價漲量增；受惠面板需求增加，帶動訂單營運。

儒鴻(1476-TW)10月營收31.29億元，月增19.67％；第三季營收73.75億元，毛利率29.98％，每股稅後盈餘4.57元，全年可望賺足一個資本額；營運未受疫情影響，訂單能見度已至2021年上半年，預估將有雙位數成長；外資11月以來偏多買進，股價目前進入回檔整理，建議逢低擇機佈局。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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