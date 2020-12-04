啟動超級週期 這四大產業掀起大浪

撰文/王榮旭

台股再度改寫歷史新高到14050，萬寶投顧分析師王榮旭表示，指數能創高就是多頭，大趨勢沒變之下，重點在於選股，多頭的特徵是輪漲。聯電(2303-TW)下半年才補漲，今年累計漲幅就達1.5倍，超車台積電的漲幅，可見不是先漲就先贏。

前期專欄分析，今年沒怎麼漲到的南亞科(2408-TW)與華邦電(2344-TW)，截至周一(11/30)為止，累計今年以來分別是負報酬13%與6%，我判斷，將因記憶體明年市況好轉而補漲。果真短短三個交易日，兩者分別大漲16%、18%，市場為之驚艷。

而記憶體體的超級週期循環，可能才剛要開始。DRAM兩大需求－伺服器及手機，前者經過第三、四季庫存調整之後，明年第一季將重新拉貨；而手機也逐步回溫，這兩者就佔了DRAM市場七成以上的需求，明年整體DRAM的需求，將超過供給的成長。

最近已經有模組廠醞釀調漲DRAM模組價格，股價必然領先反應，明年第一季價格可望調漲，美光已經調高最近一季財測，股價也在近1個月大漲了四成；同期，海力士也大漲44%，各創下近20年新高。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，這次記憶體超級週期循環，可能更甚2017年到2018年。除了記憶體製造廠受惠漲價之外，手中有大量低價庫存的模組廠及通通路商，身價也水漲船高。

2012年超級循環還有面板、被動元件及矽晶圓。面板從今年6月開始漲價，

友達(2409-TW)、群創(3481-TW)第三季由虧轉盈，單季EPS分別為0.3元及0.16元，第四季面板漲勢不減，尤其中小尺寸面板價格漲幅最猛，中小尺寸產品比較高的群創、彩晶(6116-TW)受惠。

其中，彩晶回華新集團旗下子公司，搭上年底集團作帳行情，同集團被動元件廠華新科(2492-TW)、信昌電(6173-TW)、佳邦(6284-TW)也搭上產品缺貨漲價題材。

低溫共燒陶瓷(LTCC)產品供不應求，國內兩大LTCC廠華新科與奇力新(2456-TW)受惠程度最大。明年5G手機出貨量估達5億支，比今年大幅成長。5G時代的LTCC用量比4G時代高出4成，不排除LTCC明年會漲價，估計華新科EPS明年為18~20元，本益比目前約10~12倍；被動元件龍頭廠國巨(2327)明年EPS估32~36元，本益比12~14倍，隨著國巨股價逼近500元大關，華新科的比價空間拉大。

兩年前，同樣與被動元件同樣受惠超級週期循環的矽晶圓龍頭環球晶(6488-TW)，股價已領先改寫新高到674元，當時被動元件廠國巨，股價衝到1300元，如今被動元件漲勢相對落後於矽晶圓，是否被動元件也可望跟上，四大產業的超級週期循環，萬萬不可小看。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，矽晶圓在龍頭股環球晶大漲的比價空間拉大之下，值得留意的是中小尺寸矽晶圓廠合晶(6182-TW)與漢磊(3707)，剛開始展開補漲，另外，傳出中國LED照明晶片漲價10~20％，而明年Mini LED商機也即將爆發之下，許久未動的LED也值得追蹤，受限篇幅的關係，還有更多的潛力股分析，將在LINE粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險