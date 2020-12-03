華邦電NOR走出谷底

【撰文／王榮旭】

半導體是今年台股最火熱的族群之一，要屬龍頭台積電(2330)。台積電今年以來大漲超過45%，但這還不是最會漲的，半導體中真正狂飆的是聯電(2303)，股價下半年才開始後來居上，但漲幅卻高達150%，遠超台積電，落後補漲不一定威力實在不可以小看。半導體會一路好到明年，目前晶圓代工仍然供不應求，不見舒緩，這就會影響到IC設計的投片，造成晶片價格上漲。在供給仍然失衡的情況下，儘管IC設計已經大漲，但行情依舊，比如我上週提到的敦泰(3545)就在本週再創了波段新高；敦泰十幾倍的本益比在IC設計中顯然偏低，因此投信持續買進。敦泰的券資比近期持續走高，未來不排除走出軋空走勢，後勢值得留意。

環球晶重演兩年前大行情

記憶體是今年以來中最沒漲到的半導體族群。半導體好不好，看上游原料矽晶圓就知道，矽晶圓大廠環球晶(6488)股價接連幾天大漲後已來到653元，超過了兩年前642元的高點。當時矽晶圓股大好的驅動力，來自於矽晶圓報價持續上漲，如今矽晶圓報價又傳出明年可能調漲，供應吃緊的狀況明後年恐再度發生，股價總是提前反應。上週環球晶大手筆合併德國世創，溢價高達48%，顯然是對矽晶圓的市況非常看好。記憶體已經沉寂了好一段時間，但我看好明年的價格上漲，全球記憶體龍頭美光(MU)調高財測，光是11月就漲了27%，創下近20年來新高；韓國的海力士11月也漲了23%，逼近歷史前高。國內的DRAM大廠是南亞科(2408)，今年以來股價還沒漲到，但是DRAM價格預計明年將調漲，股價也該動了；而利基型DRAM的價格已經上漲，代表性的晶豪科(3006)股價更是活躍，過去1個月裡已經大漲34%。