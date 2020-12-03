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林鄭要人三更死：黎智英「被開新罪」關到4月...什麼爭議？

兩檔被動元件黑馬：立隆、興勤

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

台股萬三到萬四卡關，各個族群輪流漲，指數方面要小心，領先指標外資期貨多單已經降到8000口的水平了，十大交易人中的特定法人，全月分台指期淨空單也增加至10331口，大戶開始全面布局空單，此時你該有警覺，指數萬四壓力不小，12月台指期結算前要提防回檔。因此我早就建議大家不要再追高基期的股票，指數高檔你只能選擇低基期的股票作防守，看看最近漲的股票有哪些，低價股代表的聯電，已經漲過40元了，禮拜二群創漲停板，面板雙雄加上彩晶都是低基期代表，還有什麼低基期股票沒漲，我認為在台股利多不斷爆發、指數持續創高的情況下，低基期就是僅存的利多，不過要注意的是，個股不僅要是低基期，也得配合低本益比，也就是至少得要有獲利及獲利有成長，才可以布局，如被動元件、汽車零組件、矽晶圓等，才是此時你該布局的目標。

受惠疫情 立隆增資又擴廠

鋁質電容廠立隆(2472)第三季賺1.66元，YOY 113.7%，累計前三季賺4.2元，YOY 64%，超越去年全年水平，過去我曾解析，立隆今年主要受惠5G、醫療、車用等題材，是少數的疫情下受惠股，立隆高階產品出貨比重提高，加上上半年較弱的車市在下半年加速回溫，因此立隆Q3獲利表現特別好，配合5G基地台及車用業務，預期在第四季仍是公司業務重心。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1414期】

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