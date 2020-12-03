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川普續對陸企制裁 這類股意外湧商機？

聯合新聞網 / 萬寶週刊
川普（美聯社）
川普（美聯社）

【撰文／陳子榕】

正當大家普遍認為美國總統大選逐漸落幕之際，即將步出白宮的美國總統川普，卻非常不甘寂寞，把握下台前的短暫機會頻頻出招秀肌肉。首先，美國前國防部長艾斯培(Mark Esper)及前代理次長安德森(James Anderson)在川普壓力下打包走人，緊接著，美國國防政策委員會有 11位重要層級顧問遭到撤換，這當中包括前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)。

而在中美貿易對峙上，川普更加大力道，本月中旬，川普簽署一項行政命令：自明年1月11日起禁止美國企業和個人，投資由中國解放軍擁有或控制的中資企業，持股者須限期全數出清。這項行政命令使得遭到牽連的中企達31家。而上週則傳出美國將限制中國大陸航太企業採購美國商品和技術。週一(11/30)路透社最新的消息則指出，美國打算將中國最大晶片製造商中芯國際、中國海洋石油…等四家企業列入制裁黑名單。

姑且不論川普的政治意圖，一連串的貿易衝突升溫確實造成市場動盪更迭，例如記憶體大廠兆易創新，其供貨蘋果AirPods的編碼型快閃記憶體(NOR Flash)委由中芯製程製造，中芯若遭制裁，恐將產生轉單效應。

事實上，外界已經預料NOR市場將出現嚴重短缺。原因在於兆易創新本身產能擴張低於預期，加上今年市場上，其他邏輯產品需求旺盛，中芯和華虹供應給兆易創新的NOR數量變得非常有限；同樣地，台廠基於利基型DRAM的售價從11月起調漲10%的影響，產能分配上也減少NOR供應。

由於兩岸同時限縮產線，已經使得NOR庫存由原本的4～6週，降至1～2週。外資預估，2021年第一季供給量將比本季減少，上半年整體供應量將低於原本預期的5%～10%，全年缺口上看5%。隨著NOR Flash供貨吃緊，報價也將出現逐步上揚，預料在明年第一、二季，價格就會由小幅衰退轉為季增2%～5%，但業者則直言漲幅已經上看10%。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1414期】

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