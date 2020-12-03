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明基材偏光板供應吃緊

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

11月指數大漲了1176點，期間外資總共買超1089億台幣，是今年以來外資單月買超最多的月份。進入12月，外資陸續開始放年假，預計動作將會變少，不過我認為台股的多頭趨勢不會改變，因為台幣維持升值趨勢，而且這一波隱含軋空行情，這一點從融券餘額就能看出，目前台股融券餘額已經升到107萬張，創下民國94年以來的新高。融券尚未回補，所謂「空頭不死，多頭不止」，多頭行情的結束往往得在市場一致看好的時候，目前指數不斷在創歷史高點，但市場情緒偏向謹慎，反而比較不易做頭反轉。指數逼近14000點心理關卡，除獲利了結外並無賣壓，預估指數將震盪上行，籌碼換手後繼續上攻。隨著外資放假，行情將轉為內資主控，中小型股票將成為多頭主流；近期指數橫盤，但櫃買指數連續向上突破，說明資金正朝中小型股流動。

群創P/B低於友達

現在個股處於無財報干擾的時期，也稱作「作夢行情」，這時候最會漲的就屬轉機性高的股票。轉機的一大重點來自獲利改善，而改善獲利最直接的就是產品漲價，今年以來許多電子產品都已大漲，就連虧損數季的面板都開始漲價。11月下旬，電視面板漲幅達3%，筆電、顯示器也有2%以上漲幅，部份外資甚至預期第四季LCD面板將整體漲價15%，若真如此面板雙虎友達(2409)群創(3481)大為受惠。友達本已連虧6季，第三季才由虧轉盈，漲價帶動下第四季獲利預計會更好，全年有望由虧轉盈，明年全年EPS也有望突破1元。群創今年雖然難以轉盈，但明年的全年EPS預估也在1元以上，目前股價低於友達，估值跟本淨比都比友達要低的情況下，我認為未來群創的上漲空間更大。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1414期】

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