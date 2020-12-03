蔡明彰觀點：記憶體年底大反攻 這三檔最值得買

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萬寶投顧蔡明彰強調，漲太多就是最大的利空，大盤今年來上漲16％，但是疫情低點8,.523點以來則漲升64％，是多年來難得的漲幅，當時下殺有量，曾創一天3,000億元的紀錄，表示低檔有強大的買盤。

如今，荷包賺飽的大戶、法人、政府基金，可能提早在12月獲利了結，持盈保泰為年底最高操盤準則。

年底不要輕信錦上添花的報告，外資調高聯電(2303-TW)目標價至54.5元，認為明年EPS 3.5元，但聯電今年已飆漲165％，20年來最佳績效，當市場所有人充分知道8吋晶圓代工產能吃緊，調漲報價，也意味很多人手上都有股票，此時股價只能漲、不能跌，消息面只能有利多，不能有利空，否則形成多殺多。

靠水晶球謀生的人注定要吃掉地上的碎玻璃，環球晶(6488-TW)斥資1,290億元，溢價48％購併德國矽晶圓廠世創電子(Siltronic)，先以利多解讀，股價連飆三支漲停，可是羊毛出在羊身上，購併金額是環球晶股本30倍，是一年獲利的10倍，該公司必須增資發行新股來因應，將會稀釋EPS及減少股利發放，但外資調高目標價，又是錦上添花，今年EPS前三季22.2元，全年估30元，以過去二年的31元，沒有顯著成長，但今年股價已經飆漲85％，有夢最美，要在山腳下做夢，不要在山頂。

美股靠疫苗消息撐盤，12月8日白宮將舉行疫苗會議，川普總統親自主持，將宣揚政績，但莫德納盤中大漲20％，收盤卻跌7％，輝瑞合作的夥伴德國BNT，週二也收盤大跌8％，答案是漲太多，莫德納今年漲6倍、BNT漲了2倍，疫苗股股價在山頂不可過度幻想了。

台股型態接近美股，12月提防年底提前結算賣壓，外資11月份買超1,000億元，但11月19日以來迄今，轉為賣超467億元，勞動基金9到10月績效不彰，引起外界批評，破天荒預告11月份大賺2,300億元，推估11月份大賣持股。

但是，代表散戶的指標「融資餘額」，11月19日以來，大增107億元，餘額1,683億元，自疫情低點以來，增加80％，大於同時期指數的漲幅64％，11月份台股大漲1,200點，散戶卻接走大部分的籌碼，年底要避開融資使用率偏高，以及今年漲幅大的個股。

萬寶投顧蔡明彰強調，價值投資雖然遲到，但不會缺席，明年大規模接種疫苗，經濟恢復常態，景氣循環股成新主流，台股結構以電子股為主，佔大盤成交量7至8成，雙D、面板、記憶體最具景氣循環色彩，買在高本益比、賣在低本益比，是景氣循環股的買賣原則。 以友達(2409-TW)為例，今年EPS估0.25元，現在的本益比55倍，卻是買點，明年EPS上看1.5元，明年股價上漲後，本益比將下降，反而是賣點了。

第四季面板雙虎獲利落在70至100億元之間，扭轉全年，由虧轉盈，明年第一季淡季不淡，因為三星、LGD關閉傳統LCD廠，縮減產能，大陸面板廠只小幅擴廠，大陸政府補貼中芯，轉向半導體，面板補貼則減少，以過去動輒年增20～30％的盛況不再，若東京奧運順利舉行，面板明年第二季將大舉拉貨，面板族群下個焦點，確定12月面板報價調漲後，面板零組件將跟進漲勢，鎖定偏光板、光學膜。

記憶體報價自第二季起，轉為下跌，下半年旺季不旺，下游客戶庫存多，谷歌、臉書、亞馬遜，大量採購記憶體，但資料中心的需求不如預期，美光停止供貨華為，有20億美元的記憶體庫存待消化，但紫光缺錢，總投資新台幣8,800億元，在成都的NAND及重慶的DRAM計畫停擺。

另外，美光上修本季財測，因手機、汽車、PC、工業銷售強勁，預期DRAM市況一路旺到明年，為記憶體年底注入強心針，美光週二漲5％，創20年的新高，但今年只有漲2成，西部數據(威騰電子)週二也上漲5％，但今年跌幅高達2成，帶動了週三台股記憶體的股價。

前三季EPS已大於去年全年，但股價漲幅落後大盤有三檔，分別是旺宏(2337-TW)、威剛(3260-TW)、群聯(8299-TW)。但是提醒大家，雙D爆出驚人成交量，恐排擠其他電子股及非電子，要小心大戶、法人資金轉向雙D的同時，卻殺出其他今年漲多的股票。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險