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合作備忘錄形同虛設？美國將取消上市中企的優惠

川普對中頻秀肌肉 這類股意外湧商機？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，正當大家普遍認為美國總統大選逐漸落幕之際，即將步出白宮的美國總統川普，卻非常不甘寂寞，把握下台前的短暫機會頻頻出招秀肌肉。

首先，美國前國防部長艾斯培(Mark Esper)及前代理次長安德森(James Anderson)在川普壓力下打包走人，緊接著，美國國防政策委員會有11位重要層級顧問遭到撤換，這當中包括前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)。

在中美貿易對峙上，川普更加大力道，11月中旬，川普簽署一項行政命令：自明年1月11日起禁止美國企業和個人，投資由中國解放軍擁有或控制的中資企業，持股者須限期全數出清。這項行政命令使得遭到牽連的中企達31家。

上週則傳出美國將限制中國大陸航太企業採購美國商品和技術。週一(11/30)路透社最新的消息則指出，美國打算將中國最大晶片製造商中芯國際、中國海洋石油…等四家企業列入制裁黑名單。

萬寶投顧陳子榕指出，姑且不論川普的政治意圖，一連串的貿易衝突升溫確實造成市場動盪更迭，例如記憶體大廠兆易創新，其供貨蘋果AirPods的編碼型快閃記憶體(NOR Flash)委由中芯製程製造，中芯若遭制裁，恐將產生轉單效應。

事實上，外界已經預料NOR市場將出現嚴重短缺。原因在於兆易創新本身產能擴張低於預期，加上今年市場上，其他邏輯產品需求旺盛，中芯和華虹供應給兆易創新的NOR數量變得非常有限；同樣地，台廠基於利基型DRAM的售價從11月起調漲10％的影響，產能分配上也減少NOR供應。

由於兩岸同時限縮產線，已經使得NOR庫存由原本的4～6週，降至1～2週。外資預估，2021年第一季供給量將比本季減少，上半年整體供應量將低於原本預期的5％～10％，全年缺口上看5％。隨著NOR Flash供貨吃緊，報價也將出現逐步上揚，預料在明年第一、二季，價格就會由小幅衰退轉為季增2％～5％，但業者則直言漲幅已經上看10％。

萬寶投顧陳子榕指出，11/24為大家推薦的南亞科，股價已經從71元漲到72.4元；11/5推薦的環球晶(6488-TW)，股價更從430.5元一路飆漲，至週一(11/30)已經漲到558元，大漲127.5元，漲幅近30％，短短一個月不到，獲利豐厚。這就是快速洞察市場輪動，把握利多提前布局的最好證明。在台股挑戰14,000點關卡的這個時候，建議投資人更要慎選優質股，再搭配籌碼面逢低進場卡位，掌握節奏脈動，自然能夠如魚得水。

現在操作要在歷史高檔處尋求獲利，必須具有洞燭先機的能力，控制風險再搭配籌碼面尋找好買點，我再持續透過籌碼追蹤，跟大家分享好股：

旺宏(2337-TW)第三季營收109.57億元，毛利率35.9％，每股稅後盈餘0.88元；內外資同步看好大舉買超，股價頻創波段新高；產業谷底回溫，NOR明年供貨吃緊，價格續漲；受惠中芯轉單效應；打入iPhone 12供應鏈；任天堂等遊戲大客戶需求持續拉升；美光、南韓三星股價上漲15％～20％，可望帶動旺宏補漲效應；外資預估今、明、後年每股純益分別為3元、3.61元、4.24元，調升評等「優於大盤」，目標價44元。

華邦電(2344-TW)10月營收68.65億元，年增58.86％，累計營收472億元，年增16.14％；第三季營收160.34億元，毛利率26.96％，每股稅後盈餘0.08元；TWS市場規模成長，智慧手機OLED滲透率提升，刺激NOR需求，本季NOR價格已漲7～9％，明年價格持續看漲；受惠中芯轉單效應；iPhone 12供應鏈；法人看好後市同步大買。

南亞科(2408-TW)10月營收47.98億元，年增6.1％，累計營收510.3億元，年增18.31％；第三季營收153.24億元，毛利率25.85％，每股稅後盈餘0.53元；NOR需求旺盛，明年營運看旺；導入AI人工智慧，提升生產製程效能和產能，每年效益達2.4億元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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