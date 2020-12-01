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蔡明彰觀點：面板正在複製聯電模式

聯合新聞網 / 萬寶週刊
聯電。報系資料照
聯電。報系資料照

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，美國疫情全面失控，醫院瀕臨無法負荷，11月份全美新增確診病例逾400萬例，是10月190萬例的一倍有餘。

全美11月27日新增20.5萬例、死亡1,400人，首次單日新增逾20萬例，不過感恩節仍有數百萬人出遊，11月25日全美機場安檢人數107萬人，是4月疫情封鎖平均單日10萬人的10倍。

公衛專家警告，未來10天新增確診及死亡人數恐翻倍，全美26日9萬名病患住院，連續17天打破記錄，許多醫療中心都警告，醫院瀕臨負荷能力的上限。

今年感恩節、黑色星期五，消費依然強勁，但疫情下，民眾轉往電商網購，實體店的流量同比腰斬，降幅48％、銷售額下滑30％。反之，線上銷售額較去年同期大增22％，達90億美元。

實體店雇用較多的員工，未來美國的就業會隨著疫情而惡化，美國上週初領失業救濟金78萬人，未來數週恐重返百萬人，本週末公佈11月份非農就業報告，恐有利空變數，注意美國股市的回檔壓力。

萬寶投顧蔡明彰強調， 週一亞股台灣、南韓、香港、日本，因疫情擴大同步收出黑K，台股MSCI季度生效，爆3,800億天量，收出了長黑。台灣24例境外移入，創下7月新高，正在反映全球疫情大反撲。大盤未來還有突破14,000點、再創歷史新高的能力，但高檔獲利回吐的壓力也加大，小心有人提前年底結算。

年底最大的挑戰是當新冠疫苗問世，你敢打第一個嗎？11月初蓋洛普民意調查，58％美國人願意接種疫苗，經濟復甦的解藥不是疫苗，而是接種。疫苗廣泛的接種才能發揮效果，一般要達到接種率70％才會集體免疫。

花旗報告，2021年年底才有可能出現群體免疫，對全球經濟提升0.7％，2022年接種率提高，對經濟刺激則會達到3％。

儘管疫苗可能在明年夏天普及，消費者對未來6個月經濟預期的指數，反比卻回落10％，全球股市經歷史上最強的11月行情，台股11月份大漲1,176點或漲幅9.38％，最主要是三支疫苗宣佈研發成功。進入了12月份，將是漲幅大舉收斂，疫情大反撲使投資人持盈保泰。

萬寶投顧蔡明彰強調， 這時候要注意漲多就是最大的利空，川普政府可能將中芯國際(SMIC)、星科金朋半導體列入實體清單，但觀察週一陸股的中芯、長電相關股票卻是跌幅不大，有可能是川普政府即將下台，打壓陸企是最後的利空，反之台股訴求轉單是最後的利多，是波段的賣點，而不可以再追高了。

聯電(2303-TW)今年大漲160％，面板雙虎友達(2409-TW)、群創(3481-TW)今年漲幅僅僅20％，年底12月份操盤選股先求穩，今年漲幅太大的飆股不要碰，年底優先佈局價值低估股，但今年漲幅不大的個股可擇優介入。

台灣的塑化、鋼鐵、金融股確實價位低估了，明年下半年全球大規模疫苗接種，促使經濟復甦，有利這些傳產股，展開中長多格局。

然而，台股仍以電子股為重心，建議先找電子股中價值低估的股票佈局。

在所有電子大型股價值最高的是面板，首選友達，可望明年複製今年聯電大漲模式。剖析聯電模式有二點，在7月起漲之前，股價低於淨值17.79元，即股價淨值比低於1倍。更重要，是發佈第二季財報EPS 0.55元，創10年單季新高，股價就一發不可收拾。

面板業在韓國、中國夾擊下，是時勢造英雄，今年疫情拉升面板需求，面板報價從低點來漲幅高達50～70％，第四季報價15％，明年首季價格可望維穩，而東京奧運若順利在明年夏天舉行，則第二季之後面板報價更看穩，目前不管IP面板或電視面板的價格都高於面板雙虎的現金成本。

友達第三季純益29億元，EPS 0.3元，群創第三季純益15億元，EPS 0.16元，出現單季由虧轉盈，不過前三季友達EPS仍虧損0.54元，群創虧損0.88元，這是股價遭壓抑的最大原因。

若以第四季面板報價來看，友達、群創單季保守獲利估計70億至80億元，單季EPS是0.7元，友達全年將轉盈，群創轉盈仍要加把勁，因為友達價位高於群創，近來法人買進的對象也以友達為主。

友達淨值17.89元、股價淨值比0.67倍，群創淨值22.94元、股價淨值比0.43倍，雷同聯電發動漲勢之前的股價低於淨值，如今只剩第四季財報大賺的東風了。

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