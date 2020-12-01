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大盤爆量長黑 外資落跑還是持股大換血？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

撰文/王榮旭

周一(11/30)台股創下13969新高之後，翻黑下跌，量能爆出3800多億天量，大盤高檔爆量長黑，行情是不是要反轉了？萬寶投顧分析師王榮旭認為，單憑一日行情還言之過早。就技術面來看，短線大盤漲多，進入修正整理的可能性大。

前期專欄我已預先研判，12月外資陸續放年假，11月大漲千點的行情，12月不易再出現，行情將由指數轉為個股，特別是中小型股。櫃買市場今日就逆勢上漲，突破今年前高。相較於今年不斷創下新高的上市大盤，櫃買指數落後許多，年底在沒有財報干擾之下，中小型股補漲空間大。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，別小看補漲行情，不少人可能以為今年台股最會漲的股票是台積電(2330-TW)，大牛股漲45%確實很不簡單，但上半年都沒找到的二線晶圓代工廠-聯電(2303-TW)，下半年急起直追，反而超車台積電，今年來噴漲了146%，補漲威力竟然更大，原因就在於聯電股價長期被忽略。

電子最邪惡的行情，往往是缺貨漲價的題材，而當聯電這種大牛股也能因為漲價行情，股價大漲翻倍，今年都沒漲到的記憶體族群，後市可以留意。

美國DRAM大廠美光，最近創下20年來新高，11月以來大漲了27.2%；韓國記憶體大廠海力士11月也攀升23.6%，逼近歷史前高。

南亞科11月雖漲逾兩成，但是今年來累計還是下跌了13%；利基型DRAM及Nor Flash大廠華邦電(2344)，今年也是負報酬6%。

利基型DRAM 11月已經喊漲10%，而Nor Flash明年大量應用在5G、伺服器及

OLED，估計2021年供應將吃緊，最快2021年第一季就有機會調漲售價，華邦電與旺宏(2337)將受惠。

華邦電與旺宏是國內兩大Nor Flash製造廠，而旺宏11月大漲兩成，今年已經轉為正報酬3%，本淨比拉到2倍。相對而言，南亞科本淨比1.4倍、華邦電更只有1.2倍，漲幅相對落後者，補漲機會更大。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，半導體好不好，看矽晶材料就知道。矽晶圓大廠環球晶(6488-TW)11月大漲34%，股價衝到558元，直逼兩年前矽晶圓大缺貨行情所創下的642元的歷史前高。

國際半導體協會SEMI上月預測，矽晶圓明年出貨量，將比今年的2.4%大增到5%，明年也將調漲價格，後年恐再現供應吃緊的狀況。這個時候環球晶公告收購世創，間接印證未來幾年矽晶圓可能的榮景。如果順利合併，市佔率將挑戰全球第一大，環球晶成半導體榮景的大贏家。

隨著環球晶大漲，中美晶(5483-TW)也母憑子貴，身價水漲船高；二線中小尺寸矽晶圓廠的合晶(6182-TW)、漢磊(3707-TW)與嘉晶(3016-TW)，比價行情可望展開。

合晶產品以6~8吋為主，6吋以下小尺寸訂單已明顯復甦；漢磊是日本以外亞洲地區最大的磊晶製造廠，而且擁有一座5吋、二座6吋晶圓代工廠，主要生產類比IC、功率IC、高壓MOSFET，在車用市場回溫之下，代工產能吃緊，從8吋蔓延到6吋，訂單能見度已經看到明年第三季，下一季代工價也可望調漲，漢磊旗下的嘉晶，布局第三代半導體材料氮化鎵，明年進入收割期，想像空間大，後市值得追蹤。

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