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美股早盤上漲 投資人看好零售商「黑五」銷售

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12月台股投資新方向

聯合新聞網 / 萬寶週刊

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股從11/9站上13,000點之後，指數一路攀升，迅速來到13,951點，許多投資人措手不及，沒跟上這一波漲勢，如今台股面臨14,000大關，指數開始出現居高震盪，很多人問：到底還能不能夠進場呢？

仔細觀察這一波上漲，主要是外資沿路大買，自11/9至11/23為止，外資累計買超1,033億元；自營商則在這段時間內買超169.21億元，投信反而小幅賣超26.12億元。

但最近兩個交易日(11/24、11/25)三大法人聯手賣台股，尤其外資兩日合計賣超154.09億元，四大基金也同步調節台積電(2330-TW)和部分漲多傳產股，唯獨八大官股券商進場護盤。

依據往常經驗，當四大基金調節台積電的時候，台股傾向拉回整理，尤其目前台股來到高點，正面臨14,000點大關，加上電子股漲多，一些低基期股也有補漲，且外資心態上準備迎接耶誕假期，投信也要為作帳準備，眾多因素似乎使得台股上漲力道稍微鈍化，並陷入價漲量縮格局，所幸，多頭熱情尚未被澆熄。

富邦金(2881-TW)週三(11/25)法說時提出，富邦人壽今年前三季台股部位增加了654億元，加上國外股票34億元，合計佔整體投資資產配置15.7％，重點是：明年股市部位要朝17％邁進，換算下來，預估將有約600億元要加碼股市；加上之前文章中提到四大基金350億元已遴選好代操投信，以及拜登當選紓困資金有望等利多，全球活水資金已經備妥，正在醞釀等著點亮另一波行情。我們需要的只是趕緊找到具前瞻性的優質股票，逢低布局，自然就有收穫。

萬寶投顧陳子榕指出，面對12月即將來臨，我們該如何看待接下來的布局方向呢？從今年疫情引發的生活型態轉變來看，無庸置疑，AI人工智慧、loT物聯網、5G仍是接下來值得關注的焦點，未來幾年爆發性非常值得期待，產業界當然也嗅到這股濃濃的商機。緯創(3231-TW)近日宣布聯合旗下伺服器供應商緯穎科技(6669-TW)，以及網通廠啟碁(6285-TW)，共同和交通大學合作成立「緯創-交大嵌入式AI研究中心」(e-AIRD Center)，聚焦在AI和5G領域的關鍵性技術研發製造，未來將廣泛應用在交通、醫療、5G車聯網等範圍。

而相關類股之前都曾為大家介紹過，我們可以看到，其中11/13、11/20持續為大家推薦的景碩(3189-TW)、南電(8046-TW)股價繼續剽悍，這兩檔在週四(11/26)都亮燈漲停。這就是看我文者，至少都是先知先覺者，只要選對優質股，超前部署，投資獲利自然容易。

萬寶投顧陳子榕指出，現在操作要在歷史高檔處尋求獲利，必須具有洞燭先機的能力，控制風險再搭配籌碼面尋找好買點，我再持續透過籌碼追蹤，跟大家分享好股：

台達電(2308-TW)10月營收261.52億元，年增13.14％；累計營收2,302.05億元，年增3.21％；第三季毛利率31.94％，每股稅後盈餘(EPS)3.23元；外資連日大買，週四(11/26)三大法人同步買超；股價在整理後，近期創下波段高點；搭上風電熱門題材。

碩禾(3691-TW)10月營收8.15億元，月減33.11％，年增35.27％；累計營收71.96億元，年增9.45％；第三季營收27.19億元，毛利率16.45％，第三季每股稅後盈餘(EPS)4.02元；股價頻創波段高點，三大法人近期同步偏多操作；隨政策推動，太陽能需求、題材將持續發燒。

緯創(3231-TW)10月營收721.93億元，月增4.45％；股價經整理後，所有均線已經逐漸靠攏；近年加強投入布局AI、5G相關領域，積極產學合作，預計明年發表自主AI加速晶片；投入台灣軌道智慧化專案，及自駕車資訊系統。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險

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