ABF載板三雄上演大驚奇 找下一個缺貨漲價族群

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭表示，今年全球遭逢百年一遇的新冠疫情，卻也讓股市上演大驚奇的走勢，今年以來大盤漲了快2000點，若從3月低點8523以來更是大漲五千多點，而且到年底多頭行情還欲罷不能，Fed維持低利率政策到2023年，資金行情短時間不會結束，指數無須預設高點。

但是12月外資陸續放假，估計11月大漲千點的景象，12月不容易再次出現，行情將由指數轉回個股。尤其目前沒有財報干擾，年底中小型股的作帳行情會燒得更旺。

電子從最上游晶圓代工開始，產能大缺，明年也不見紓解，8吋晶圓代工價明年漲幅上看四成。這也是台積電、聯電、世界先進等晶圓代工廠股價漲不停的原因，大家不要小看這種缺貨漲價行情。

2018年被動元件MLCC價格大漲，國巨(2327-TW)股價從100~200元飆升到1310元，被動元件族群包含MCLL、電阻、鋁質電容全面大漲；同年比特幣大漲，板卡也出現出現大缺貨漲價行情，撼訊(6150-TW)從23元暴衝至420元，板卡族群也是全面雞犬升天。

萬寶投顧分析師王榮旭指出，今年下半年電子零組件庫存見底，疫情蔓延之下，廠商始料未及的需求竟然噴發，導致缺貨漲價聲四起。隨著疫苗研發陸續完成，明年景氣復甦需求會更加擴大。

ABF載板去年在5G基建之下，供給本來就吃緊，第三季華為禁令生效後，雖有短暫利空，但是華為訂單空出的產能馬上被其他客戶補上，產能供需缺口達15%~20%。

2021年ABF載板缺口將持續放大，原因在於Intel的EMIB架構，不同於以往一個載板放一個IC，而是把載板面積放大整合多顆IC，所需面積更大、層數也更多，達到20層。因此良率越低，消耗產能也越大，必然反應在ABS的報價。

而5G手機明年出貨量上看5億支，5G通訊晶片載板從6~10層，提高8~20層，面積也比原本大增四成。難怪部分法人不斷調高載板三雄包括南電(8046-TW)、欣興(3037-TW)及景碩(3189)的目標價。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，載板三雄獲利可望大幅成長，估計南電今明年EPS分別為5元、7.5元；是三雄之中最高的。而南電的股價已經衝到165元的波段新高，明年本益比約22倍，景碩與欣興的比價空間拉大。

此外，南電券資比也達到53%，景碩與欣興也在攀升之中，軋空行情呼之欲出。

最令市場跌破眼鏡的，莫過於10月先後遭遇財報、火災利空的欣興，如今已經漲回利空前的高點。記得利空爆發時，我在10月29日的專欄中分析，

欣興好股遇到倒楣事，最會狀況不過如此。ABF供不應求的趨勢沒變，欣興為全球ABF產能龍頭，低檔爆量代表有人趁利空逢低承籌碼。果真，從當時低點65元到今天收盤89.6元，才短短1個月就大漲四成。

電子零組件缺貨漲價行情還有IC設計，包括電源管理IC、驅動IC都大缺。電源管理IC大廠矽力(6415-TW)股價不斷攀升至逾2300元，估計明年EPS 40~50元，本益比超過40倍。

驅動IC大廠敦泰(3545-TW)隨著代工價調升，預計2021年元月再調價，產品也會跟著漲。華為分拆榮耀，將會找原開發廠商，敦泰原本就是華為供應鏈，明年也可望獲得拉貨，明年EPS上看4.5~5元，本益比約僅12倍，在IC設計族群中仍屬偏低，後市值得留意。

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險