美禁令鬆綁 5G相關股重啟漲勢？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美國總務署近日致函拜登，表示川普政府已做好準備，將啟動交接程序。這項通知意味著拜登順利進入白宮將不會有太大問題。而事實上拜登早已積極展開人事佈署，最新消息指出，拜登將任命聯準會(Fed)前主席葉倫(Janet Yellen)擔任新的財政部長。這項任命案普遍獲得外界肯定，原因除了葉倫本身的資歷豐富，她更曾在金融海嘯時期帶領美國走出谷底，更重要的是，她與聯準會現任主席鮑爾(Jerome Powell)關係良好，兩人都同意緊急貸款計畫，並主張持續增加紓困力道，幫助美國經濟復甦。

如果葉倫順利就任，那麼，目前延宕的紓困方案將可望加速推展。同時，葉倫一向主張持續的財政和貨幣支持經濟至關重要，因此，外界也預期，葉倫將會借助自己在國會的公信力推動更多財政支援。

受到相當多正面利多影響，道瓊指數順利站上3萬點大關，台股同樣也站上歷史新高水位，持續的紓困資金將成為帶領股市繼續攀升的動能。但面對指數創歷史新高，多空交戰愈形激烈。台股的融資餘額已經位居兩年多來的相對高檔，同樣的，融券餘額也急速竄升，週二(11/24)當日來到101.43萬張的數量，創下14年來的新高。可預期的是，指數若在資金行情推動下，軋空行情勢必將成為另一波強勁的大盤助攻力道。

萬寶投顧陳子榕指出，在多頭行情中，選擇具前瞻發展性的優質股票將可使獲利產生加乘效果，5G相關族群當然是首選。觀察近期5G相關的ETF股價頻創新高，例如元大全球未來通訊(00861-TW)、元大全球未來關鍵科技(00876-TW)兩檔ETF，分別自去年11月及今年7月上市以來，股價頻登新高，兩檔ETF規模高達135億元，顯見5G投資有多搶手，就連外資都押寶5G將是明年行情中最閃耀的星星。

當然，蘋果新機上市確實帶動全球5G商品展開新的競速，相關5G概念股強強滾，11/13為大家推薦的南電(8046-TW)股價從133.5元一路飆升最高至158元，漲幅高達18.35％；立積(4968-TW)則從299元，一路狂奔至最高360元，漲幅20.4％；而11/19推薦的景碩(3189-TW)，三個交易日後股價也是直奔漲停，從75元漲到最高88.2元，漲幅17.6％。這些都在在證明投資領先布局再配合籌碼，掌握大盤節奏就能如魚得水。

萬寶投顧陳子榕指出，現在操作要在歷史高檔處尋求獲利，必須具有洞燭先機的能力，控制風險再搭配籌碼面尋找好買點，我再持續透過籌碼追蹤，跟大家分享好股：

智邦(2345-TW)第三季營收143.99億元，季增14.04％，毛利率23.6％，每股稅後盈餘2.69元；跨足人工智慧(AI)領域相關產品，明年佔營收比上看10％；同時佈建開放網路，已成為全球前五大業者；電信網路基礎建設的開放網路產品部分，陸續在歐美、東南亞出貨給電信網路營運商。

啟碁(6285-TW)第三季營收171.08億元，季增13.45％，毛利率11.14％，每股稅後盈餘1.21元；隨車市復甦，下半年營運將優於上半年；受惠華為禁令，明年可望迎接歐洲客戶轉單；WiFi-6佔啟碁核心網路營收達20％，可望受惠企業換機潮；法人預估明年EPS 5～6元，近期投信持續買進。

智易(3596-TW)10月營收33.19億元，月增1.16％，年增28.91％；第三季營收95.52億元，季增20.18％，每股稅後盈餘2.8元；消費性網通設備步入旺季，各項寬頻網路CPE出貨都成長，營收規模放大；歐美客戶積極追單，IAD出貨強勁，且WiFi-6在IAD滲透率快速提升至50％，產品單價與獲利都可望提升；本季開始供應DOCSIS 3.1 Cable Modem給美洲MSO，後續將可擴大該業務客戶基礎。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險