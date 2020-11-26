建築世代會疫情露真心 邀您線上愛心捐款 ADA加倍您的愛！

【撰文／陳澤樂】

ADA台北市建築世代會在一群建築開發專業領域的新世代領導者催生下，於2008年成立，長期致力於促進建築相關行業者理念溝通交流並推動慈善公益回饋社會。從最初慈善募款餐會到第7屆慈善活動是為台東「孩子的書屋」募款，一共募得3000萬元，108年在會長李耀民以及慈善委員會陳春湖主委開始決定擴大舉辦，除了台東「孩子的書屋」外，增加三峽「小草書屋」，希望能夠更完整的建立起孩子的保護網。

今年在新冠病毒疫情衝擊下，多數的大型路跑活動紛紛取消或改期，世代會舉辦多年的慈善聖誕路跑，今年改由線上直接報名，並登記捐款的方式，台北市建築世代會邀請眾人持續一同響應活動，邀大家一同將報名費捐出，並倍增成二份支持的力量，讓台東孩子的書屋及小草書屋可以在疫情衝擊下能夠維持營運能量。

今年只要線上報名並成功繳費完成捐款，ADA世代會將再捐贈2倍公益報名費加碼相挺，也就是您捐1000元報名費，ADA世代會加碼2000元，直接捐出3000元，讓您的捐款加倍提升影響力，加倍您的愛，一同支持孩童、永不止息！ (愛心三倍券備註說明：捐款人捐1000元，世代會捐2000元，變成3000元。捐款人實收二家書屋開立為1000元捐款收據。)

關於台北市建築世代會(ADA)

2008年4月，台北市建築世代會(以下簡稱世代會)在一群建築開發專業領域之新世代領導者成立，宗旨為促進建築相關行業者理念之溝通交流及推動慈善公益回饋社會。 世代會常設委員會有四：建築、慈善、會籍、國際委員會議。

從成立迄今已舉辦7年公益活動，從最初慈善募款餐會到第7屆慈善活動為台東孩子的書屋共募得3000萬元。 108年在李耀民會長以及慈善委員會陳春湖主委開始決定擴大舉辦，除了台東「孩子的書屋」外，增加三峽「小草書屋」，希望能夠更完整的建立起孩子的保護網。