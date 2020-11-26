被動元件再度大漲 還追嗎？

【撰文／黃清照】

台股準備突破一萬四千點，指數嗨翻天，但選股要謹慎，切勿選高基期個股，我過去也一再強調這個觀念，最近低基期、低本益比、低價的個股，一檔一檔的噴出，先從車店、汽車零組件開始，再來是被動元件、矽晶圓等，股價都有一波不小的漲幅，本期再特別叫紹一次被動元件的龍頭大廠國巨(2327)及緊跟在後、近年集團效應逐漸開花的二哥華新科(2492)。

先前我說低估股在起漲前都會有特徵，就是量能會先爆發，觀察被動元件個股也是如此，領先飆漲的有奇力新、興勤、凱美等，現在回頭一看都有跡可循。被動元件今年下半年市況轉佳，大廠業績率先反映，國巨、華新科的獲利有多好，股價委屈不漲，今年市場上沒人敢說，然而今年伴隨著電動車、5G等趨勢確立，需求面大幅增加，但新增的產能還沒上來，整體庫存水位偏低，市場現在又預估，明年第二季恐再掀漲價潮，如果現在才後知後覺進去買，已經少賺一大段了。

外資調高國巨評等

全球最大被動元件廠，日商村田製作所，以及另一間指標廠太陽誘電，均釋出對後市看好的態度。存田製作所的股價也在近期創下新高，據了解村田、太陽誘電因身兼蘋果供應鏈，同時也是車電主力供應商，據傳車市自第三季開始回溫之後，村田身為車用MLCC龍頭，明年的產能已經全滿，因此明年第一季MLCC報價穩如泰山。