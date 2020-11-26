葉倫可望任財長 這類股大受惠？

【撰文／陳子榕】

本週四(11/26)就是美國一年一度的重大節日「感恩節」，美國民眾在幾乎一整年飽受疫情壓抑的生活之後，紛紛以報復性歡慶的方式來迎接年底假期，截至上週五(11/20)為止，已經有超過上百萬的美國人無懼疫情，擠進機場搭機返鄉團聚，這也讓美國防疫人員陷入高度緊張，因為美國確診人數已經高達1220萬人，尤其，光是11月份以來單月確診人數就突破了300萬例，成為新增病例最多的一個月份，並且，美國已經有22州實施防疫管制。而因為恐慌情緒影響，許多超市再度爆發民生物資搶購潮，民生物資、衛生紙幾乎架上一空。

但是，即使疫情有重燃的跡象，但人們渴望回復正常生活，歡度節日的念頭並沒有因此熄滅。為了迎接年底接續而來的重要節慶，美國已經有59%的民眾開始進行採購所需和禮物。

根據美國零售聯盟(NRF)和研究機構的調查顯示：今年美國民眾假期消費預估平均每人花997美元，雖然較去年減少5%，但仍高於過去五年的平均值991美元，而整個美國假期消費總額將逼近300億美元。顯示疫情重創下，人們仍需要用消費購物、過節來平撫心情。因此，隨著感恩節而來的年度消費大戲「黑色購物節」，預期也將迎來一波瘋狂採購潮。

而節慶消費力道推升，全球股市仍可望樂觀，但在指數瀕臨高檔位階的時候，又該如何採取投資策略呢？近日台股剛掛牌的ETN (Exchange Trade Notes)就十分搶手，在台股持續創高的激勵下，目前17檔以追蹤台股標的為主的ETN當中，除了反向ETN之外，其餘全面走揚，單週漲幅最高8%，前三名ETN獲利更完全超越大盤集中市場表現。