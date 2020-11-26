金像電明年雲端PCB業績爆發

【撰文／王榮旭】

近期指數創新高，大盤逼近14000點大關，市場上有人喊15000或2萬，但我認為指數只要能創高就是多頭，不需要預設高點。台股不斷推高的動力來自美國大選落幕、新冠疫苗開發也有重大進展，今年上半年外資狂賣超過7千億，11月來外資買多賣少回補潮仍在持續，每天盤中台幣都大幅升值，說明這波行情是海外資金不斷湧入資金行情不變。值得注意的是，台股頻創歷史新高，但融券張數不斷增加，融資水位只有1600億，比兩年前指數11000點時的1900億融資高峰少了約300億，指數卻高了3000點，外資和融資散戶軋空手、融券軋空單，這就是台股的「雙軋行情」。台股的「雙軋行情」估計有機會延續到年底，外資12月後陸續放年假，中小股將取代大型股竄出。

ABF載板三雄先後大漲

明年業績成長具有爆發力之一是ABF載板。ABF這兩年獲利呈現三級跳，以南電(8046)為例，去年一整年的EPS才0.48元，今年光是前三季EPS就有3.63元，預估今年全年EPS在5元上下，明年有機會挑戰7元，EPS大幅跳升也帶動股價迅速竄升。再如景碩(3189)，去年每股虧0.45元，但今年前三季賺0.83元，成功由虧轉盈，今年EPS預計能有1.8元，明年更上看4元。南電股價寫下新高，景碩的股價也已逼近前波高點，以明年各自的預估EPS推算，本益比都超過20倍。ABF三雄中唯一落後的是欣興(3037)，第三季財報受匯損拖累倍外資降評，廠區又發生火災，但我之前就說過，這些都已是過去式，ABF利多則是未來式；果然，股價從85元跌到65元後，現在已經漲回85元附近，基本擺脫了利空的陰霾。