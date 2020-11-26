價格調帳 矽格封測股最低估

【撰文／黃清照】

台股挑戰萬四，個股族群輪流喊漲，尤其在半導體族群，在二線代工廠聯電持續創高下，資金更是往半導體相關流竄，矽晶圓、IC設計到IC封測都雨露均霑，尤其是封測股，我認為相對低估，是相對值得留意的族群。封測漲價風先由大廠日月光開始吹起，日前公司宣布明年第一季將平均接單價格調漲5~10%，以因應IC載板價格上漲等成本上升，以及客戶強勁需求導致產能供不應求。我們從財報上來看，日月光Q3獲利1.57元，較去年同期成長17.1%，累計前三季獲利賺4.12元，超越去年全年獲利，最主要日月光受惠於蘋果大幅釋出晶片封測、系統級封裝(SiP)封測及整合天線模組(AiP)等訂單，加上5G手機、筆電及平板等晶片封測及SiP封測接單暢旺。日月光在籌碼方面，投信及外資在10、11月買超不少，不過股價畢竟由58.2元漲到74.9元了，儘管看好但我認為上漲空間有限，不過二線封測股倒是可以多加留意。

日月光帶頭漲價 矽格樂觀其成

封測廠矽格(6257)Q3 EPS 1.19元，優於市場預期，今年公司擴大資本支出達到60億元，其中50億元用在測試、10億用在封裝，產能擴充主要是為了因應無線網通、手機、PMIC、車用晶片等新增測試需求成長。目前測試機台產能已達到1500台以上，加上原本市場擔心華為掉的單，Q4缺口也由其他客戶補上，加上龍頭日月光若帶頭漲價，在產業界中並不常見，矽格也表示對此樂觀其成。