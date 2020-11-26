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Q4集團作帳行情啟動 誰看好？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／莊正賢】

台股突破萬三帶動多頭氣勢，第四季集團作帳行情已啟動，近期各大集團輪番表態，如台積電、聯發科、華新麗華、國巨、聯電集團等，攜手帶動指數持續創下新高，但近幾年來電子股最作多的集團不是鴻海，大家有所不知，而是佳世達(2352)。佳世達的前身是明碁電通，過去幾年經營面板BENQ品牌以及代工業務，還有面板上游零組件明基材(8215)等公司，自2017年起開始轉型計劃，並且開始打造佳世達大艦隊，本期週刊將詳盡介紹佳世團集團以及未來的腳步。

無敵艦隊枝繁葉茂 佳世達身價水漲船高

從佳世達併購方向來看，為的就是提升高附加價值事業，大致可以朝向兩個方向來看，第一就是布局工業電腦領域，工業電腦毛利率一直都很高，自從樺漢(6414)進入工業電腦市場後，沒有規模經濟的公司一下子就沒有競爭力，只好透過集團併購整合生產資源。佳世達集團開啟布局工業電腦首先就是鎖定智慧解決方案，2017年原先友通(2397)8.72%的股權後，透過收購股權將持股比率提升到51％～70％，再接著透過友通開啟併購，2019年入主其陽(3564)以及羅昇(8374)，同時持有從事POS銷售系統的拍檔(3097)以及資通訊軟硬體代理商的聚碩(6112)、安全監控的勝品(6556)建立資安，為的就是完善整個IT資訊技術以及OT營運技術。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1413期】

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