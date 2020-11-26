蔡明彰觀點：跟著美股極度貪婪的兩種飆股

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，美股現在極度貪婪，道瓊指數攻上三萬點，寫下了歷史新高。恐懼與貪婪指數可以量化投資人的情緒，0至20是極度恐懼、75至100是極度貪婪，在3月疫情最嚴重的時候，指數來到25點以下，是買點，當時道瓊指數最低18,217點，現在道瓊站上了三萬點，改寫了歷史新高，指數88點，呈現了極度貪婪。

道瓊指數三萬點未必是最高點，但從極度貪婪的情緒應是相對高點了，風險正在加大，貪婪背後二大動力，疫苗與拜登。

11月以來，3支疫苗研發成功，美股主流股變換，本月以來能源股漲37％、金融股漲19％、工業股漲18％，但科技股只漲了9％，疫苗點燃了經濟復甦的預期心理，今年美股漲勢集中於受惠疫情宅經濟、遠距商機的科技股，相對能源、金融、工業股漲幅落後。此時，貪婪資金搶進價值低估的股票。

週三雖然塑化、航運、鋼鐵週期股大漲，但台股因為電子股的下跌，大盤開高走低，因為台股的結構與美股不同，疫苗使經濟開放受惠的股票，觀光、航空大漲，但美股的內需市場大，國際航空雖然大幅的停班，但是國內的航空仍有一定的規模。

感恩節前夕，單日美國國內航空旅客300萬人，而美國國內航空市場由四大航空把持。週二美國航空AAL大漲9％有道理，但今年仍重挫逾40％，週三航空雙雄華航(2610-TW)、長榮航(2618-TW)分別大漲7％及4％，今年分別漲9％及持平。一則跌幅不像美國航空股那麼重，二則台灣沒有太大內需市場，宜搶短不宜長線佈局。

高端疫苗(6547-TW)國產疫苗已經獲得馬來西亞廠商代理合作意向書，2021年最多300萬劑，金額42億，週三亮燈漲停。莫德納與高端疫苗來自美國國家衛生研究院NIH相同實驗室，目前高端疫苗進入了二期人體試驗，但此案須經台灣許可及馬國法規的要求，才可供貨。

其實，觀察美國的疫苗股，波段的賣點已經出現了，輝瑞自高點42美元，已經下跌13％，因為越來越多的疫苗研發成功，分散了疫苗股的買盤。通常新任總統上台後100天是股票的蜜月期，但這次從川普政府允許政權交接，11月24日就開始進入拜登蜜月期，拜登宣佈閣員的名單受市場肯定，尤其前聯準會主席葉倫出任財長，近乎零利率聯準會的貨幣政策工具已經用盡，需要財政政策，葉倫是最佳的人選。

內閣名單是拜登概念股貪婪投機最大的動力，歐巴馬時代國務卿柯瑞(John Kerry)，促成巴黎氣候協定，這次出任氣候特使，全權代表拜登總統，權力大於能源部、內政部、環保署，表示拜登二兆綠能政見是玩真的。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股的風電、太陽能、電動車是拜登蜜月期投機行情較能持久者，週三太陽能元晶(6443-TW)、碩禾(3691-TW)領先創新高價，國碩(2406-TW)、安集(6477-TW)接近高點，風電新光鋼(2031-TW)創新高，中興電(1513-TW)接近高點。電動車包括為升(2231-TW)、同致(3552-TW)、長園科(8038-TW)、聚和(6509-TW)則寫下波段新高。

綠能概念股操盤要看明年1月5日喬治亞州二席參議員的選舉結果，若參院仍被共和黨掌控，這些貪婪投機的行情就結束了。貪婪是人性、投機要把握二大原則，第一是全球一致的投機，不要只有台股，第二跟著大戶行走。

電動車、大陸新能源車ADR蔚來汽車11月以來飆漲66％，小鵬汽車飆漲245％、理想汽車大漲92％。再來，比特幣攻向天價2萬美元，區塊鏈集體大漲，挖礦的嘉楠科技CAN ADR11月以來大漲135％，第九城市NCTY大漲90％，人人網RENN大漲87％。

未知的領域，做夢的想像空間最大，比特幣比太陽能更有投機動能，因為無法得知比特幣將來有多少新創用途，美國最大線上支付PayPal，美版支付寶，買下最近70％新供應的比特幣。創新金融科技公司帶來最大的改變是創造新的需求，美國有資產管理公司經理人等大戶大舉介入比特幣，導致傳統的避險標的黃金反而跌到4個月的低點，下探每盎司1,800美元。

黃金跌、比特幣漲的特殊現象，遇到比特幣蟄伏三年，不會突破上次高點2萬美元就立刻結束，大戶貪婪不危險，等到散戶擦鞋童瘋狂才是行情的盡頭。超微AMD、輝達NVIDIA新顯卡大缺貨，要等到明年第一季才能滿足市場需求。

板卡廠第四季營收呈現了季減，表面上是無稽之談，但以中國為主的礦場，在以太幣ETH仍有一波挖礦潮，以太幣的市值僅次於比特幣，為第二大加密貨幣，也是PayPal明年初允許客戶支付的加密貨幣之一，今年飆漲300％，更勝比特幣的165％，帶動上一代舊款顯卡的需求，售價不跌反漲，國內顯卡廠第三季存貨增加的華擎(3515-TW)、撼訊(6150-TW)、麗臺(2465-TW)、青雲(5386-TW)反而意外受惠。

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