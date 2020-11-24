最糟疫情已過 這類股喜迎年終購物季？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，本週四(11/26)就是美國一年一度的重大節日「感恩節」，美國民眾在幾乎一整年飽受疫情壓抑的生活之後，紛紛以報復性歡慶的方式來迎接年底假期，截至上週五(11/20)為止，已經有超過上百萬的美國人無懼疫情，擠進機場搭機返鄉團聚，這也讓美國防疫人員陷入高度緊張，因為美國確診人數已經高達1,220萬人。

尤其，美國光是11月份以來單月確診人數就突破了300萬例，成為新增病例最多的一個月份，並且，美國已經有22州實施防疫管制。因為恐慌情緒影響，許多超市再度爆發民生物資搶購潮，民生物資、衛生紙幾乎架上一空。

但是，即使疫情有重燃的跡象，但人們渴望回復正常生活，歡度節日的念頭並沒有因此熄滅。為了迎接年底接續而來的重要節慶，美國已經有59％的民眾開始採購所需和禮物。

根據美國零售聯盟(NRF)和研究機構的調查顯示：今年美國民眾假期消費預估平均每人花997美元，雖然較去年減少5％，但仍高於過去五年的平均值991美元，而整個美國假期消費總額將逼近300億美元。顯示疫情重創下，人們仍需要用消費購物、過節來平撫心情。因此，隨著感恩節而來的年度消費大戲「黑色購物節」，預期也將迎來一波瘋狂採購潮。

萬寶投顧陳子榕指出，節慶消費力道推升，全球股市仍可望樂觀，但在指數瀕臨高檔位階的時候，又該如何採取投資策略呢？近日台股剛掛牌的ETN(Exchange Trade Notes)就十分搶手，在台股持續創高的激勵下，目前17檔以追蹤台股標的為主的ETN當中，除了反向ETN之外，其餘全面走揚，單週漲幅最高8％，前三名ETN獲利更完全超越大盤集中市場表現。

而11/2才掛牌上市的元大台股領航ETN生逢其時，一上市就跟上大盤腳步，上市才三個星期成交逾4萬張，成交金額逾2.2億元，從發行價5元，最高已經漲到5.6元，投資報酬率高達11.2％。

而且ETN大部分是追蹤台股主要權重標的，與大盤連動性高，也讓績效不但相對抗跌，在反彈行情中獲利更豐厚。而ETN還有一個特色就是：小資金大獲利。以剛才提到的元大台股領航ETN來講，每單位5元，一張只要5,000元，就可以輕鬆追蹤台股龍頭股，就算是小資族，也很容易可以下手。

萬寶投顧陳子榕指出，當然一些好的個股還是要繼續關注。像是11/9為大家推薦的世芯-KY(3661-TW)已經由604元漲到週一(11/23)最高683元，短短三個交易日大漲將近12％；另外聯電(2303-TW)、景碩(3189-TW)，近日股價也表現強勢，後續仍然可期。

現在操作要在歷史高檔處尋求獲利，必須具有洞燭先機的能力，控制風險再搭配籌碼面尋找好買點，再持續透過籌碼追蹤，跟大家分享好股：

揚智(3041-TW)第三季合併營收5.11億元，毛利率30.4％，每股淨損0.37元；第三季數位機上盒STB需求回復正常將可貢獻營收，STB佔營收7成；受惠華為禁令，中南美客戶尋求轉單；跨入人工智慧物聯網(AloT)智慧語音及控制方案完成研發，明年挹注營收；外資連四日買超。

南亞科(2408-TW)第三季營收153.24億元，毛利率25.85％，每股稅後盈餘0.53元，外資連6日大幅買超37,220張，投信買超逾6,000張；預估DRAM現貨價格最快11月底～12月復甦，明年第一季可望止跌，明年第二季、第三季逐季成長；外資預估南亞科明年獲利呈雙位數成長。

聯亞(3081-TW)10月營收2.15億元，月增2％，年增28.68％；第三季營收6.03億元，季增13.08％，毛利率52.16％，每股稅後盈餘1.94元，季增97.96％；3家外資也針對聯亞出具最新研究報告，看好在5G需求、矽光產品回溫以及產能持續擴增下，均有利於聯亞營運，均給予加碼和買進評等，目標價最高調升到325元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險