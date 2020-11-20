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台股上演史上最牛行情 哪些股票被法人相中？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，台股正在上演史上最牛行情，今年雖有百年難見的新冠疫情利空，但台股不但沒跌，還大漲4,000多點。其中，有1,100多點是這個月漲的，可見牛市有多旺，大盤屢創新高，市場有人上看15,000點，有些喊20,000點，雖然還言之過早，但是大盤只要能創高，就是多頭，無需預設高點。

明年經濟復甦確立，年底外資回補潮會一波接著一波，11月外資大買台股1,500多億元，今年以來，外資累計還賣超5,400多億元。外資大賣，新台幣匯率都能升到9年來新高，現在外資強力回補，新台幣匯率更是下不來了，資金行情不變，大盤沒有大跌空間，剩下就是選股。

科技股對景氣最為敏感，韓國及台灣都是以科技股為主軸，統計11月以來，韓股大漲12.4％，再漲約2％，就會創下歷史新高。台股雖然這個月只漲9.2％，但是已經領先創下歷史新高。最強勢的費城半導體指數這個月漲14.4％，並且創歷史新高，半導體是電子最上游，主流是誰，看股價就知道了。

萬寶投顧王榮旭表示，外資持續買台積電(2330-TW)，台股就易漲難跌，內資看大抓小，半導體相關除了設備股之外，IC設計、矽晶圓、記憶體一直到功率半導體，只要明年業績有爆發力的，都有機會漲起來。

例如，11月初專欄分析看好IC設計立積(4968-TW)，這個月大漲5成，是台股11月最會漲的股票之一，月初股價只有260幾元，現在已經漲到360元，短短幾天，價差超過百元。當時我看好拜登勝選，華為概念股有起死回生的機會。過去華為佔立積營收比重達2成，但華為禁令生效後，產能空缺馬上被其他客戶訂單填滿，狀況跟台積電如出一轍，這都是技術競爭力超強的展現。

萬寶投顧王榮旭表示，最近還有一些百元以上的IC設計，例如晶心科(6533-TW)、晶相光(3530-TW)等也相繼大漲， IC設計比價的行情開始展開，受限於篇幅，下一週我再針對更多明年業績有爆發力的IC設計類股深入分析。

記憶體可說是今年最沒有漲到的半導體族群，不過隨著美光股價大漲，這幾天南亞科(2408-TW)以及旺宏(2337-TW)，都有見到法人的影子了，全球DRAM資本支出已連續二年降低，明年5G記憶體升級的情況下，估計DRAM價格將開始反彈，有利南亞科，而NOR Flash也受惠5G手機升級搭載OLED面板外掛NOR Flash，產量也會大幅成長。

而且美中科技戰大的趨勢並沒有變，兆易創新全球NOR Flash市佔達到15％，有約當全球一成的總產量在中芯國際代工生產，而兆易創新來自於海外的營收高達8成，換句話說，中芯國際受管制後，兆易創新的國外客戶極有可能將訂單轉單到旺宏或華邦電(2344-TW)。

而旺宏的技術領先，明年NOR Flash供應轉為吃緊，以及潛在的轉單機會，旺宏受惠的程度都最大，估計明年EPS約3到3.7元，明年的本益比約10倍，遠低於南亞科的18倍及華邦電的25倍，後市相當值得追蹤。

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