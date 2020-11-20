撒錢救市 聯發科VS元大金 低基期股的機會來了？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，疫情延燒近一年，為了對抗疫情造成的封城與經濟衰退，各國政府無不卯足全力撒幣救市。國際貨幣基金IMF最新調查報告指出，2020年各國政府與央行為了挽救經濟所推出的紓困金額，至9月底為止，累計已經達到19.5兆美元，而且金額還在持續累積增加當中。但即使全球砸下這麼多的資金，歐美疫情目前為止仍然沒有止血的現象，全球目前還陷在自1929年經濟大蕭條以來最大的衰退期。

雖然近日陸續有輝瑞與莫德納疫苗傳出，但是短時間內是無法立即擺脫疫情危機的，經濟學家預估全球想要回到疫情之前的經濟水準需要多年的時間。雖然經濟復甦腳步很慢，但持續的紓困方案卻不能停止，專家們認為如果政府太早降低紓困力道，將會導致經濟復甦更加緩慢。

因此，我們看到歐盟後續還有8,000億歐元的復甦基金等待通過；而在美國部分，美國聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)也表示目前停掉緊急貸款機制為時過早。由此我們確定全球資金寬鬆將繼續。

萬寶投顧陳子榕指出，台股在近期創下歷史新高後，到底還有沒有動能延續呢？我們可以從政府最近的動作嗅到端倪。勞動基金運用局近日火速通過政府四大基金代操遴選，總規模高達新台幣350億元的基金將委由七家投信代操，每一家金額50億元，投資標的鎖定在「臺灣指數公司臺灣上市上櫃企業社會責任中小型股報酬指數」權重前十大成分股。如此快速通過的原因，當然是因為政府也看好年底到明年第一季的多頭行情啊。

資金充沛是無庸置疑的，企業前景也是看好的，但是台股指數頻創新高下，想要延續上漲動力必須搭配類股輪動，形成良性資金循環，才能走得好、走得長，因此掌握類股輪動成了目前盤勢致勝關鍵。在科技股股價攀高之後，我們反而應該回頭看看股價相對較低的金融股。

事實上，外資從11月以來持續買超金融族群，很多金融股股價也在不知不覺中悄悄站上月線，形成進可攻、退可守的彈性防護罩。況且疫情以來的降息利空，在前三季財報都已經反應得差不多，因此，股市攀新高，波動加劇的情況下，資金最可能就是持續轉進金融族群。

萬寶投顧陳子榕指出，為大家篩選投資標的時，除了追求獲利，我們也不會無視風險。早在11/10就為大家推薦元大金(2885-TW)，隔日股價就漲到最高19.5元，投資報酬率將近5％，這就是看我文者總是能夠搶先布局贏得獲利的最佳證明。

台股已經來到將近14,000點了，要在歷史高檔處尋求獲利，必須具有洞燭先機的能力，再搭配籌碼面尋找好買點，自然攻無不克，戰無不勝。

富邦金(2881-TW)10月營收323.5億元，月增52.52％，年增6.32％；累計營收4,023.76億元，年增7.98％；外資從11月以來大幅買超，三大法人偏多操作。

元大金(2885-TW)10月營收85.27億元，月減7.92％，累計營收918.48億元，年增率5.8％；外資近四日連續大幅買超；連續兩年入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股。

開發金(2883-TW)10月營收100.74億元，月減41.69％；累計營收1,831.6億元，年減10.76％；自結前三季累計獲利87.9億元；外資11月以來持續偏多買進；股價拉回建議可沿均線操作；首度入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」雙料成分股。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險