繼台積電後 聯發科等加速衝關?

撰文/陳子榕

美國政府計畫封鎖華為以來，華為處境險象環生，面對供應鏈的嚴重缺口，業績岌岌可危，想必傷透了很多腦筋。終於，華為祭出一個大絕招：出售旗下大金雞母「榮耀」，力圖與華為完全切割，希望能夠絕處逢生，消息一傳來，台股立刻報以漲聲。

其實華為這個大絕招不是完全沒有風險。華為這筆逾1000億人民幣的品牌交易，接手的深圳市智信新信息技術，其背後佔98.6%最大持股者是深圳智慧城市科技發展集團，這個集團由深圳國資委完全持股；另外，華為與榮耀的高階管理階層也都將繼續留任在新榮耀。

當初美國要抵制華為就是擔心資安風險，因此具有國企背景的新榮耀是否能說服當前的美國政府，確實存在一些疑慮。而美企供應商也對此態度低調，表達將先諮詢美國政府。儘管後續有值得觀察的地方，但這項出售案終究讓榮耀先擺脫實體清單行列，外界預估在美國沒有實際進一步限制的狀況下，榮耀4G、5G手機應該可以順利出貨。

根據資料，榮耀手機每年出貨超過7000萬支，由於華為在禁令生效前就已經採用聯發科5G手機晶片，未來新榮耀也將對聯發科大量採購。這麼大的利多，激勵聯發科(2454)週三(11/18)一開盤，股價隨即跳空一路往上，終場大漲32元，漲幅4.6%。原本聯發科今年5G手機晶片出貨量預估是4500萬套，如今再加上新榮耀加入，聯發科5G手機晶片明年可望成長超過2倍，達1.5億套。難怪聯發科執行長蔡力行樂觀地說：聯發科4G、5G產品表現都維持在「可圈可點」。

11/12就曾為大家推薦過聯發科，當時股價在相對低檔，到現在短短四個交易日，股價已經從673元漲到728元，大漲55元，漲幅8.17%，這就是看我文者能夠提早布局的致勝關鍵。

除了聯發科，股王大立光(3008)也是榮耀未來新款鏡頭規格升級的受益者。大立光週三(11/18)開盤後股價也是跳空一路上衝，終場大漲220元，漲幅高達6.61%，一根帶量長紅棒穩穩站上所有均線，未來股價仍大有作為。而跟隨大立光拉紅盤的鏡頭廠，還包括新鉅科(3630)，週三(11/18)是一根帶量漲停板，三大法人同步買超。此外，之前曾為大家推薦的，包括佳凌(4976)、立積(4968)、美律(2439)、奇鋐(3017)、瑞昱(2379)、欣興(3037)…等，也都是華為相關概念股，股價也多有表現，後續可以留意。

台股已經來到將近14000點了，要在歷史高檔處尋求獲利，必須具有洞燭先機的能力，再搭配籌碼面尋找好買點，自然攻無不克，戰無不勝。

聯發科 (2454-TW)

第3季營收972.74億元，稅後淨利132.51億元，雙雙達到歷史新高；4G晶片市佔率提升、5G明年高速成長，加上華為出售榮耀，未來供貨更加吃緊；斥資24.3億台幣收購英特爾旗下Enpirion電源管理晶片產品線，將可擴大領域版圖，增添接單利器。

世芯-KY (3661-TW)

第3季營收19.99億元，稅後淨利2.32億元，每股稅後盈餘3.78元；亞馬遜旗下語音助理Alexa將改採自家AI客製化ASIC晶片，明年隨晶片拉貨放量，業績可望年增6成，外資重申加碼評等，目標價調升至880元。

景碩 (3189-TW)

第3季營收68.72億元，每股稅後盈餘0.13元；BT載板漲價趨勢確立，市場供貨持續吃緊，將持續帶動股價表現；新豐廠加入產線，明年獲利上揚，每股純益估倍增至4.65元；外資調升評等，目標價最高90元。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險