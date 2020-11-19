下一個漲起來的半導體是誰？

【撰文／王榮旭】

大盤指數創新高，美國大選的不確定性逐漸排除，加上新冠疫苗出現重大進展，繼上週的輝瑞之後，莫德納也宣布旗下疫苗防護率接近95%且運輸保存更為便利，市場對明年經濟復甦的期待更盛。市場情緒轉趨樂觀，美元避險需求大大降低，聯準繼續維持低利政策，有利於亞洲市場的資金行情持續發酵。今年上半年外資狂賣台股超過7000億，但現在外資被迫回補。台股11月以來指數大漲了1046點，漲幅達8.34%，外資光是這個月就已經大買近1350億元，成為大盤上漲最大的推手。除此之外，年底到農曆年前往往是有大量台商資金回流，拉升台幣走勢，這也讓外資更有理由買超台股；外資回補的首要目標是以台積電為首的電子股，台積電大漲，同集團創意(3443)及精材(3374)也跟著吃香喝辣，半導體設備及IC設計身價也水漲船高，我上期分析看好的立積(4968)，這個月飆漲35%，遠勝台積電的12.3%，股價創歷史新高，上檔無壓不可小看。

記憶體補漲行情蠢蠢欲動

今年不管是晶圓代工還是IC設計股價都大漲特漲，留意還有一些半導體次族群沒漲到，例如PA功率放大器。9月下旬時，我曾在專欄中看好PA功率放大器，後來宏捷科(8086)從不到百元本週已漲到127元，補漲行情正式啟動。PA被大量運用在手機和Wi-Fi，而宏捷科又是立積的協力代工廠商，立積大漲，宏捷科沒理由不好。今年底到明年初，有補漲機會的還有記憶體的股票，今年雖受疫情衝擊，但預估明年5G手機、伺服器和車用設備的市況都將轉好。記憶體中我比較看好的是旺宏(3227)，中芯遭美國制裁以及紫光集團債務問題恐波及子公司長江存儲，使旺宏有望受惠轉單效應。再加上旺宏的獲利狀況其實不錯，全年EPS估2.8～3元，明年EPS上看3.3～3.5元，本益比偏低。記憶體巨頭美光股價已創近20年來的新高，台灣的記憶體相對還在谷底，但已有冒頭的跡象，值得留意。