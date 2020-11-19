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台積電創史高 還能存股嗎？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

歷經長達8年談判，涵蓋了中國大陸、日、韓、澳、紐及東協十國在內的「區域全面經濟夥伴關係協定」(Regional Comprehensive Economic Partnership，簡稱RCEP)在11/15簽署，宣告RCEP這個超級經濟圈正式成軍！這項貿易自由協定範圍不但涵蓋了全球30%以上的人口，而且成員國彼此之間將有超過90%以上的商品享有零關稅。一旦協定在2012年11月正式啟動後，對成員國的產業將帶來大幅度的正面效益，刺激經濟活絡，但可惜的是：台灣不在其內。相反的，正因為RCEP啟動，台灣許多產業競爭力將面臨嚴峻挑戰，其中以傳產業的石化、紡織、鋼鐵衝擊最大。

面對RCEP消息面的衝擊，台股絲毫沒有畏懼，在上週站上13000點之後氣勢如虹，一路挺進，週一(11/16)一開盤更隨著台積電跳空大漲，指數一路向上，終場收在13551.83點，大漲278.5點，在股民讚嘆聲中站上台股歷史新高水位。

台積電真的不愧是台股的護國神山，在疫情最慘重的今年，卻繳給台灣最漂亮的成績單。台積電第3季合併營收約3564.26億元，創單季新高，毛利率、營業利益率都超標，稅後純益1373.3億元，每股大賺5.3元，同樣創單季獲利新高。而今年前3季累計合併營收約9777.22億元，較去年同期成長29.9%，創同期新高，且稅後純益3751.19億元，年增63.6%，每股稅後純益14.47元。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1412期】

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