【撰文／王榮旭】

隨著全球景氣的復甦，今年已經表現出色的貨櫃輪，在明年將有更亮眼的表現。在10月初第1405期的週刊中，我曾看好貨櫃輪的長榮(2603)，當時長榮跌到15～16元，我以《長榮跌出長線投資價值》為題，看好長榮9月營收挑戰新高且第三季EPS會繳出1元以上的好成績。到了11月初，長榮的股價已經漲破22元，大漲超過4成；而第三季公布的EPS更是高達1.7元，比我的預估還有更好。截至11月，貨櫃輪的運價都維持在高檔，需求持續居高不下的情況下，合理推估第四季的EPS將比第三季更高。

萬海、長榮再創波段新高

近期貨櫃輪的獲利為什麼這麼好？受到新冠疫情的衝擊，貨櫃輪上的船員無法下船，造成招工困難，升高的成本自然也就轉嫁給了委託人；同樣因為疫情的影響，今年上半年新貨櫃訂單驟降，同時老舊貨櫃照常淘汰，造成現在市場上貨櫃短缺供不應求，又進一步推高了運價。儘管現在疫苗已經問世，但要全面普及非一朝一夕能完成，上述問題短時間也就難以解決，因此我估計明年貨櫃輪的獲利還會更好。貨櫃三雄之一的萬海(2615)，由於主營航線大多是亞洲航線，而亞洲航線又是目前最火熱的航線之一，光是東南亞線的運價就上一季度增長超過50%；第二大運營重心的南美航線，運價更是比上季度飆漲了超過150%，再加上海運燃油費用比第三季時還降了8%，讓萬海的獲利吃下大補丸，於是股價走勢也就比長榮、陽明(2609)更加強勢。