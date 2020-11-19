財報隱藏細節的兩檔汽零股

【撰文／黃清照】

台股再突破三個月的長期整理後，指數連續創下新高，最高漲到13780點，最大功臣非台積電莫屬，台積電在美國ADR領先上漲，如今溢價逐漸收斂，台積電緩步站上500元大關，創下12兆市值的新高。不過並不是所有股票都能表現如台積電般亮眼，股王大立光還在季線下整理，鴻海剛站上年線也遲遲不走強，聯發科也在月線壓力上下間震盪，台股創新高之際，並不是所有股票都會好，選股還是至關重要，過去我常強調雙低股概念，是建立在基本面有成長的條件下才成立，尤其注意到指數高點，空間固然有限，因此選股上更該選低基期、低本益比的股票為主。過去幾周以來，矽晶圓、被動元件、汽車零組件哪個族群不是現在波段飆股？本期介紹兩檔汽車零組件股，股價拉回都還有布局的機會。

業外損失壓縮貿聯Q3獲利表現

特斯拉連接線束供應鏈廠貿聯-KY(3665)日前公布財報，前3季稅後盈餘為12.39億元，年減8.29%，EPS 9.49元，由於歐美新冠肺炎二次疫情持續延燒，帶動電器、數據中心等家庭需求暢旺，且車用客戶產能持續創高，其實貿聯第3季因全球新冠肺炎疫情趨緩，車用及電器等下游供應鏈全面復工，出貨已恢復常態，貿聯-KY第3季合併營收為60.49億元，季成長14.83%，年成長4.95%，營業毛利為15.89億元，季成長14.73%，單季合併毛利率為26.27%，Q3 EPS僅賺3.83元，獲利會不如預期最主要是因為認列業外損失1.01億元的關係，觀察營業利益表現，Q3營業利益為7.47億元，營益率12.3%，若扣除掉業外損失，營益率已經創歷史新高了。