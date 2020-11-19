指數創高後Q3成長股為主攻

【撰文／莊正賢】

加權指數這一波軋空軋空手，短短13天就大漲1300點，創下歷史新高13780點，OTC指數也完成大三角形整理，帶量突破頸線，台積電股價見到500元大關後，拉開比價空間，類股以健康的多頭輪漲方式上攻，而又到了年底的作夢行情，Q3財報剛公布完畢，成長股就值得留意，本期就從各類股中，以Q3獲利季成長、年成長都20%以上的好公司做篩選，提供投資人作參考。

二線塑化:國喬、聯成

大陸SM(苯乙烯)10月漲勢兇猛，內銷報價從每噸5450元人民幣，攀揚至7050元人，月漲幅29.36％，亞洲現貨行情也站上每噸800美元，在下游ABS需求持穩活絡，終端工廠回補意向漸增，最新成交價已達880美元，預估將來到900美元。由於大陸齊魯石化20萬噸SM裝置故障短停三～五天，而主港到貨預計小於提貨，華東港口SM庫存預估持續下降。目前來看，大陸12月實貨供應量不及預期，持貨商惜售心態濃厚，由於SM主力下游EPS、PS、ABS市場價格均強勢上漲，終端家電需求旺盛，預計短期SM市場價格易漲難跌。