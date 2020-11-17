台積電創史高 哪些相關股有機會？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，歷經長達8年談判，涵蓋了中國大陸、日、韓、澳、紐及東協十國在內的「區域全面經濟夥伴關係協定」(Regional Comprehensive Economic Partnership，簡稱RCEP)在11/15簽署，宣告RCEP這個超級經濟圈正式成軍。

這項貿易自由協定範圍不但涵蓋了全球30％以上的人口，而且成員國彼此之間將有超過90％以上的商品享有零關稅，一旦協定在2012年11月正式啟動後，對成員國的產業將帶來大幅度的正面效益，刺激經濟活絡，但可惜的是：台灣不在其內。相反的，正因為RCEP啟動，台灣許多產業競爭力將面臨嚴峻挑戰，其中以傳產業的石化、紡織、鋼鐵衝擊最大。

面對RCEP消息面的衝擊，台股絲毫沒有畏懼，在上週站上13,000點之後氣勢如虹，一路挺進，週一(11/16)一開盤更隨著台積電(2330-TW)跳空大漲，指數一路向上，終場收在13,551.83點，大漲278.5點，在股民讚嘆聲中站上台股歷史新高水位。

台積電真的不愧是台股的護國神山，在疫情最慘重的今年，卻繳給台灣最漂亮的成績單。台積電第三季合併營收約3,564.26億元，創單季新高，毛利率、營業利益率都超標，稅後純益1,373.3億元，每股大賺5.3元，同樣創單季獲利新高。而今年前三季累計合併營收約9,777.22億元，較去年同期成長29.9％，創同期新高，且稅後純益3,751.19億元，年增63.6％，每股稅後純益14.47元。

台積電的好表現，讓外資週一(11/16)一口氣大買逾25,000張，其實不只法人喜愛台積電，就連小資族也愛。根據證交所資料顯示，10月份小資族以定期定額投資存股的第一名就是台積電。

萬寶投顧陳子榕指出，展望未來，5G手機及高速運算需求明年更加爆發，台積電四大主要客戶蘋果、輝達、高通、聯發科早已嗅到商機，紛紛提早下單擴大備貨，這使得台積電7奈米製程產線更加吃緊，5奈米更是供不應求，訂單早已排到2021下半年。台積電的蓬勃前景將起母雞帶小雞的作用，一方面支撐科技股繼續攻堅；一方面相關概念股也將跟著吃香喝辣，像是均豪(5443-TW)、家登(3680-TW)、光罩(2338-TW)、雍智科技(6683-TW)都是業績成長標的，可以多加留意。

萬寶投顧陳子榕指出，早在台股上13,000點以前就不斷提醒大家，台積電業績、展望都非常好，相關概念股值得關注。像是之前為大家推薦的家登(3680-TW)，股價從11月以來持續攀高；11/3介紹的雍智科技(6683-TW)股價也從314.5元，至週一(11/16)收在327元，拉出12.5元價差。這就是看我文者，至少都是先知先覺的投資者，跟著產業、籌碼尋找好標的，操作就能如魚得水。

繼續再透過籌碼面與基本面追蹤，跟大家分享好股：

台積電(2330-TW)10月營收1,193.03億元，年增12.51％；累計營收年增27.74％；股價突破歷史新高，外資、自營商連四日大幅買超；台積電ADR從11月以來持續大漲，有助股價表現；技術面良好，建議可沿均線操作。

家登(3680-TW)10月營收1.9億元，月增10.45％，年增5.5％；第三季營收5.58億元，毛利率28.14％，每股稅後盈餘4.85元；第四季在台積電拉貨挹注下，EUV Pod出貨將較上一季增加，訂單能見度至明年；近期法人同步偏多操作，成交量逐步放大；新增納入MSCI全球小型指數成分股。

閎康(3587-TW)第三季營收8.18億元，年增10％，毛利率30.6％；EPS2.15元，年增198.61％，創單季EPS、單季營收、單季營業利益三項新高；大客戶積極推進先進製程，促使MA、FA業務增加帶動獲利成長；近期法人同步偏多操作。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險