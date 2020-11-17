蔡明彰觀點：美元貶值集體焦慮下選股的方向

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，印鈔成為救世主，根據聯準會11月份發表財政穩定政策，支持下任總統拜登兩兆美元的綠能新政，除此之外，拜登還提撥4,000億美元購買更多的美國製造商品與服務，3,000億美元投入技術研發，但拜登的加稅政見未必獲得共和黨控制的參議院通過，新政府一上台就得靠債務貨幣化作為財源。

美國將透過發行國債等印鈔，帶動貨幣供給量增加，以償付政府的債務，過去半年因為疫情，聯準會已印鈔將近7兆美元，弱勢美元不可免的趨勢將會持續，這會導致政府大肆印鈔、現金不保值，股票是投資重要的選項，難怪疫情創新高，美股卻會創新高。

萬寶投顧蔡明彰強調，週一台股又創了歷史新高，但扣除台積電(2330-TW)只漲0.9％，漲幅低於亞股的南韓及日本，因為RCEP(區域全面經濟夥伴協定)15國簽署，未來10年90％產品免除關稅，這是全球最大自貿區，人口佔全球30％、GDP佔29％、貿易額佔27％，可是台灣被排除在外。

當然拜登政府可能尋求重新加入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定)，台灣有一線的機會，但美國國會未必同意，曠日費時。RCEP正式生效還需要一年，短期內對台灣沒有太大的影響，但是RCEP佔台灣出口總額6成，有生死存亡的長期影響。

被點名的是石化、機械、紡織受到了衝擊，另外，汽車零組件、工具機，假如以供應大陸為主要的市場，也有影響。廠商未來會被迫外移至中國及東南亞設廠。一線的塑膠台塑集團是不利的，但不是立即的利空，所以禮拜一沒跌。

二線的塑膠，因波段漲幅大，近來原油價格反彈，產品利差縮小而回檔，但是台聚集團在福建古雷石化園區設廠，是RCEP長期的可能贏家之一，電子業因產品零關稅或關稅不多，不少電子業在大陸東南亞已有設廠，影響不大。

但是，台灣未來最大的黑天鵝將是無法加入RCEP，遭邊緣化，拜登卻與中國貿易和解，調降中國產品的關稅，這會使得中低階的製造業又掀起一波出走潮。

禮拜一A股港口、航運大漲，不少個股攻上漲停，長線將會排擠國內的航運族群，週一長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)股價的走勢與財報的強勁並不相稱。

萬寶投顧蔡明彰強調，這一波美元的貶值集體焦慮，首先來自於美國人及家庭，再來全球持有美元部位的投資人，買進亞洲貨幣，包括人民幣、新台幣、韓元，再前進亞股，外資鎖定台積電權值股，但是在焦慮下，本土的大戶法人尋找利基型的潛力股。

蘋果供應鏈中，目前iPhone 12 Pro是缺貨最嚴重的機種，其中光學雷達掃描儀LiDAR禮拜一供應鏈宏捷科(8086-TW)攻上漲停，另外全新(2455-TW)、穩懋(3105-TW)也出現大漲。

MacBook剪刀腳鍵盤供應鏈精元(2387-TW)、濱川(1569-TW)、科嘉-KY(5215-TW)週一量增價漲，股價動起來，本週輝瑞新冠疫苗可望獲得FDA通過，景氣循環股有機會，但台股有RCEP的隱憂，將會壓抑塑化、金融股。

廣達(2382-TW)林百里稱，後疫情時代仍看好遠距商機，疫情改變人們的生活習慣，第三季獲利78億元，年增81％，創下歷史新高，EPS 2.04元，前三季EPS 4.33元，已超越去年全年的4.14元，廣達是全球NB代工第一。

另外，NB品牌華碩(2357-TW)前三季EPS 22元，已超越去年全年的16元，明年第二季之前訂單滿手，所以資金有可能在疫苗消息後，轉回宅經濟、遠距商機。週一塑化股佔大盤的成交量比重5％，上週疫苗研發成功的時候，曾來到了10％。

最後，要注意美元貶值最大的投機避險在比特幣，2017年比特幣從1,000美元飆漲到2萬美元，是散戶買、是中國人買的，這次為什麼是機構買，而美國人買最多，根據幫美國富人家族理財辦公室的情報，目前正在放棄傳統黃金ETF，而投資比特幣，所以在比特幣的行情之下，顯卡將有一波投機的行情。

隨著比特幣的剛性需求來自於電競遊戲，在疫情之下，需求原本就很大，甚至出現了缺貨，但加密貨幣的挖礦是投機需求，比特幣的價格大漲，礦工收入飆至今年5月減半前的水準。

賠錢生意沒人做、殺頭生意搶著做，難怪顯卡族群會有一波如同DR存託憑證、太陽能的狂奔。的確，顯卡族群的財報已改善，映泰(2399-TW)、青雲(5386-TW)前三季的財報已由虧轉盈，預估全年度撼訊(6150-TW)、麗臺(2465-TW)也會跟著由虧轉盈，近來的股價漲幅不斷擴大。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險