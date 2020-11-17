台股11月大漲千點後 法人開始買回這族群

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭表示，傳出拜登新政府明年並沒有實施封城的計劃，意味著今年上半年疫情導致經濟最壞的狀況已經過去，川普在推特鬆口拜登勝選，更是降低了選後爭議的不確定性。

而美股大漲，亞洲資金行情燒得更旺了，上週台股突破一萬三魔咒之後，外資認錯回補潮成了台股推波助瀾的最大力量。大盤一再改寫歷史新高，市場開始有人喊到15000點甚至20000點，雖然還言之過，但只要能創高就無須預設高點。畢竟外資11月雖然緊急回補逾千億，但比起今年稍早大賣台股7000多億，未來回補空間還很大。

萬寶投顧分析師王榮旭認為，光看台積電ADR與現股的溢價就超過16%，可見台股仍然被低估。而以往台積電上漲，其他中小型股就熄火，如今台積電漲這麼多，外資還敢大買，這讓內資主力、中實戶更有信心點火中小型股。

16日呈現百花齊放的局面，確立了年底資金行情正式啟動，最近幾期專欄，我分析進入拜登時代的新主流，從代表經濟復甦的原物料國喬(1312-TW)與貨櫃輪長榮(2603-TW)，10月以來各漲約25%、28%，遠遠打敗大盤。

而上週幾期分析了華為概念股，拜登上台後可望起死回生，推介立積(4968-TW)10月以來果真大漲超過3成，看好的理由，除了華為禁令可望放寬之外，5G時代與Wi-Fi相輔相成。

5G用於物聯網、車聯網這類非內部連線；Wi-Fi以室內如家庭辦公室為主要應用場地，其中Wi-Fi 6速度可達到9.6 Gbps，與5G的速率10 Gbps相近，明年Wi-Fi 5將加速升級到Wi-Fi 6。

立積的Wi-Fi射頻元件，全球市占僅次於Skyworks及科沃，明年無論家用或手機Wi-Fi 6射頻元件都會放量出貨。而立積主要Wi-Fi PA的合作廠商是宏捷科(8086-TW)，立積占宏捷科的訂單40%~50%，立積明年業績好，宏捷科跟著吃香喝辣。相對於立積已經大漲起來，宏捷科落後補漲也拉了一根紅棒突破，跟上補漲行情。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，進入拜燈時代，市場關注他所提倡的基建，不只造橋鋪路，更重要的是5G網路的布建。川普暫時卡住了中國5G發展，給了歐美5G急起直追的機會。

今年美國制裁華為，導致中國5G建置速度放緩，中國以外的國家也受到疫情影響，也拖延了5G的建置。不過明年中國5G重啟基地台標案，歐系電信設備商對2021年全球市場態度也轉趨積極。

而沉寂近一年的CCL三雄，台光電 (2383-TW)、台燿(6274-TW)及聯茂 (6213-TW)受到華為禁令及疫情兩大利空影響，也可望利空出盡。

例如在高頻材料市場已佔有一席之地的聯茂，是陸系、歐系與韓系電信設備商高速材料的主要供應商，全球市佔已超過25%。而近期歐洲客戶積極喊出明年第一季拉貨將重返強勁，估計今年EPS為7.7~8元，明年上看11元，

本益比目前僅12~13倍。

今年大盤大漲了1500點，但是銅箔基板三雄都沒有漲到的情況下，最近開始見到法人重新介入的影子，明年是否有機會重返主流呢？後勢相當值得留意。

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