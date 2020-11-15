明年亞洲景氣大復甦 哪類股搭上這波順風車？

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出， 美國製藥巨頭輝瑞(Pfizer)在11/9宣布，和德國生技大廠BioNTech共同研製的疫苗，具90％以上的成效可以防治新冠病毒(COVID-19)。這項讓全世界振奮的好消息立即在美國股市迅速點火，當日道瓊最高狂漲1,600多點，所有原本跌跌不休的疫情受災股，包括航空、觀光等頓時全面甦醒，反倒是漲多的科技股面色黯淡。

不過興奮之情還沒平息，就先從盤面上看到輝瑞股價竟然開高走低，隨後就傳出輝瑞公司執行長布拉(Albert Bourla)和執行副總裁蘇斯曼(Sally Suaman)兩人趁勢大量拋售持股，分別套現約合新台幣1.6億元、5千萬元。之後更傳出使用輝瑞疫苗副作用非常強烈，受試者有如嚴重宿醉般頭痛、發燒、頭暈。

當然，疫苗的成功依然帶給人們一線生機，各國也紛紛希望搶購，但是從輝瑞高管大量拋售持股以及受試者反應來觀察，也許疫苗上市的速度和品質沒有想像中的樂觀。但我們目前可以肯定的是，在歷經長達近一年的疫情考驗下，人類的生活型態已經做出重大轉變，即使疫情平息，很多的改變也回不去了，例如人們對安全科技生活的仰賴，這條路只有不斷往前，不斷超越。

萬寶投顧陳子榕指出，根據最新產業研究報告，一項涵蓋新加坡、泰國、菲律賓等六個東南亞國家的調查發現，東南亞網路經濟總值今年已經達到1,050億美元，該地區有7成人口都是網購族，網購用戶總數達4億人。這種依賴網路與科技的生活型態不只在東南亞爆發，全世界都一樣，所以投資方向跟著生活走就對了。

台股站上13,000點之後，類股輪動加快，這時更需要仔細挑選真正有實力的優質股票，搭配籌碼面進場布局，才能立不敗之地。近期比特幣漲破1.5萬美元，挖礦風潮再現，加上宅經濟、遠端發燒，顯示卡、載板零組件供不應求。而欣興(3037-TW)一場大火讓原本供貨吃緊的BT、ABF載板更加緊張，各國際大廠紛紛轉單尋求景碩(3189-TW)、南電(8046-TW)支援，目前載板廠已經傳出全面漲價，BT載板調漲2～3成；ABF載板調漲3～4成，載板廠訂單能見度更推到2022年底。

萬寶投顧陳子榕指出，11/6為大家推薦的南電，這一波股價已經漲到133元，漲幅5.14％；景碩之前上漲之後目前股價拉回，10月營收業績雙成長。好的優質股拉回都是佈局的好買點。另外，之前為大家推薦的奇鋐(3017-TW)一路從66元漲到77元，漲幅16％，週四(11/12)一根長紅帶量漲停板鎖至終場，投信還在加碼。所以看我文者，在投資上至少是先知先覺者，而不會隨著消息面的混亂追漲殺跌。請參閱10/16《不論誰入主白宮 物聯網商機續爆發？》。

繼續透過籌碼面與基本面追蹤，跟大家分享好股：

景碩(3189-TW)10月營收24.62億元，月增8.11％，年增23.28％，改寫歷史次高；累計營收年增21.69％，創同期新高；景碩是欣興轉單最大受益者，外資預估第四季每股純益將至0.84元，成長5倍；今年可望由虧轉盈，因BT、ABF載板漲價，新豐廠加入產線，明年獲利上揚，每股純益估倍增至4.65元；外資調升評等，目標價最高90元。

南電(8046-TW)10月營收36.02億元，月增3.17％，年增21.55％；累計營收23.12％；第四季進入iPhone及車用拉貨期，ABF供需吃緊持續到2022年底；ABF漲價有利毛利提升；外資調升南電今、明、後年EPS至4.9元、6元、7.2元，目標價至145元；三大法人連日同步偏多操作。

立積(4968-TW)10月營收5.3億元，月減12.09％，年增76.36％；累計營收42.42億元，年增91.37％；第三季營收16.84億元，季增40.8％，年增104％；稅後純益3.09億元，季增67.93％，年增222％；WiFi前端射頻模組，第四季營收可望創歷史新高；隨著WiFi6升級潮，毛利可望大躍升；投信連9日買超，法人持股增加，股價有望挑戰歷史新高。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險