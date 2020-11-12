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中興電多箭齊發 綠電新案/精品宅「敦南御所」完工 業績看俏

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳澤樂】

中興電(1513) 11/2與西門子數位工業簽訂合作備忘錄，結合雙方產業領先技術，發展氫能與儲能系統，西門子數位工業提供變流器，由中興電完成系統整合 + 燃料電池，成為客製化儲能系統，搭上用電大戶條款帶動的儲能系統需求，應用在台電輔助服務與各產業用電大戶，明年就可望貢獻業績。

中興電董事長江義福指出，智慧電網結合儲能系統，是先進國家發展的主軸計畫與戰略目標，而中興電與西門子合作打造大型儲能系統，將使創電 (包含太陽能、風力發電等) 與儲能產品線更完善。

江義福表示，中興電10月三家子公司天衝、天禽、天篷能源公司獲台南七股太陽能光電發電設施案更新案總計三家公司發電系統工程總額達115.32億元。在綠電商機中中興電將站在最有利的位置。

敦南御所 公開即熱銷

由中興電(1513-TW)投資興建,歷時多年精心規劃 台北市心中的核心現代精品住宅「敦南御所」敦南樹海首排，富藏隱世風華，日商華熊精工落成!

坐擁敦南樹海首排，敦化南路核心居址；對位捷運藍線金軸、秒上市民高架。走幾步就是敦南、微風、信義精華商圈，這是台北人嚮往的大安稀世地段、敦南傳世首席。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1411期】

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