谷底翻身汽電零 該買誰？

【撰文／黃清照】

美國史上第一位沒有連任的總統出現了，美國指數啟動報復性反彈，道瓊盤中再現千點行情，當然除了政治因素稍加穩定外，輝瑞的BNT疫苗通過三期臨床試驗，保護效力高達九成，也使市場認定疫情之亂可望止於明年底，甚至更早。由於美股利多連發，台股也順利站上一萬三，我想指數高檔獲利了結賣壓自然不少，而台股各族群輪動，我們也觀察到族群性大搬風，低基期的被動元件，已經先上來了，過去都有推薦過，也有詳細的研究報告，我認為目前在選股上同樣要以低基期股票作應對，尤其要注意量能，量先價行，底部放量股不可以錯過，我觀察到本周資金流竄到台股最低基期的汽車零組件，此時布局正好享受年底作帳+Q1產業旺季是不錯的切入點，投資朋友可以密切留意。

根據工研院產科所資料顯示，台灣汽車零組件外銷以歐美日市場為主，但近期肺炎疫情復燃，加上美元貶值帶來匯損，預估今年汽車零組件產值將比去年衰退3.8%、達到2129.6億元，但明年疫苗上市、廠商調整報價後，汽車零組件產業將報復性成長，預測會比今年成長4.8%、可達2227.9億元，整體產值呈現先衰後升。這也驗證我先前提出汽車零組件今年為谷底的說法，如今營收檔檔開始回溫，明年獲利追上來，股價可能都漲一段了，因此，要趁股價低檔時介入布局。