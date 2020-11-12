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台股資金行情一觸即發 拜登概念股精彩可期

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

干擾股市已久的美國總統大選，終於漸漸落幕。候選人拜登不但順利拿到290張選舉人票，一舉跨過270張的當選門檻，同時也在老家德拉瓦州威明頓發表勝選演說。美國股市從上週即連續數日大漲表態慶祝，週一(11/9)全球主要股市同步拉紅，台股也正式噴出慶祝行情，順利站上眾所期待的13000點大關，外資同時連續六天買進台股，單日買超逾200億元，這也是外資從七月以來單日最大買超量，加上新台幣持續升值，台股資金行情一觸即發！

隨著拜登勝選的結果越來越確定，拜登概念股精彩可期。拜登這次選舉政見重點包括了：推動綠色能源、擴大基礎建設，以及平價醫療保健。之前就告訴大家要關注綠色能源，上週(11/5)為大家推薦的上緯投控(3708)，股價連三漲，短短三個交易日漲幅已經逾9%。

凡事豫則立，投資布局必須先領先佈局，選後才在討論拜登勝選股，似乎有點後知後覺了，看我文者，至少是市場的領先者，能夠早預測、 早佈局，成為贏家非難事。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1411期】

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