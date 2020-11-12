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牛肉麵打統編丁怡銘臉書被罵爆 決定重新下單了

台聚EVA獲利持續爆發

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

民主黨的拜登在總統大選中勝出，我們選股的風向也要變，拜登主張提高稅率、擴大財政支出，強力推動基礎建設並擴大紓困。這會造成幾個結果：首先，由於擴大支出勢必美國負債增加，加上聯準會現行的低利政策，美元將持續走弱，原物料價格因此走揚；其次，政府擴大支出將有助於經濟的復甦，這將加快明年景氣的回暖；再者，除電子消費產品外，景氣敏感度較高的產業，如原物料、航運等將受惠於拜登擴大基礎建設的計畫，同時也因為景氣的回溫使需求明顯提升。拜登另一個重點政見是綠能，大力推動電動車的發展，石油需求下降，也就抑制了油價；但隨著景氣回溫，基建與消費對各種塑化產品的需求將提升，帶動ABS、SM、PVC等材料價格走高，加上油價難漲，利差也隨之擴大，這一現象預計還會持續到明年。

油價反彈 台聚集團受惠大

受惠於利差效應的，有ABS的國喬(1312)、台達化(1309)，以及PVC的華夏(1305)，目前華夏稼動率維持滿載，以當前PVC報價突破近5年新高來看，預期11和12月營收可望繼續維持高檔，華夏今年營收獲利都可望上調。值得留意的還有生產太陽能等級EVA的台聚(1304)，受惠中國太陽能裝機需求火熱，帶動模組封裝用EVA價格上漲。不僅如此，台聚子公司亞聚(1308)、華夏以及台達化所產的EVA、PVC和ABS在今年第三季也都有出色表現。另外台聚的EVA發泡料還用在運動鞋中，現在正值旺季，價格一路走揚。由此可見，二線塑化股10月以來雖然漲多，但第四季進入旺季之後，明年業績一路看好，若有拉回可以尋找機會。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》1411期】

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