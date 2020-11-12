低基期、低P/E雙低股：中美晶

【撰文／黃清照】

美股高檔震盪之際，台股突破萬三拉回就是找買點，但是要買什麼股票才不會套在高點，我想已經很多期強調，選股一定要看基期高低，高基期的股票千萬不要去碰，主力拉高出貨讓你套在山頭，過去也有很多案例，但如果你是逢低布局低基期的業績好股，過去我常提到的被動元件、矽晶圓、汽車零組件等雙低股，近來都有不小的漲幅，資金明顯流竄到基期低的類股，股價往往緩步墊高，這時候就是你布局的時機，而在第三季財報公布後，因為業績亮眼股價噴出，此時獲利拉開，投資朋友就可以安心續抱了。

今年我推薦多次的矽晶圓龍頭中美晶(5483)，與其持有的子公司環球晶(6488)我認為都是雙低股代表作，今年因併購宏捷科(8086)跨入第三代半導體，又再度受到市場關注。未來立志要轉型成半導體控股公司的中美晶，其轉投資各擁利基，除了大家熟悉的環球晶外，旗下還有轉投資車用二極體的朋程(8255)、打入台積電供應鏈的半導體用特殊氣體廠台特化以及新併購的宏捷科，除了深化在半導體產業鏈的各重要關鍵投資佈局，將事業版圖拓展到車用元件、先進半導體製程專用特殊氣體及第三代半導體等高潛力且高綜效的產業。

去年其實就有介紹過中美晶因為一口氣認列太陽能虧損，今年獲利將有機會出現大爆發，擺脫長約沉重包袱的中美晶，營運績效回歸正軌，經營成果耀眼出色。今年前三季累計的營業毛利、營業利益、稅後純益，都創歷史新高，每股純益也創下歷史次高。