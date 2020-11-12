疫苗新希望 投資大搬風

【撰文／莊正賢】

今年以來，貫穿台股的主軸是防疫、遠端商機，Q2生技股全面噴出，Q3輪由NB、半導體股大漲，因為疫情改變了人類的生活方式，雖然在台灣看不出來，但在嚴重的歐美地區，遠端工作、上課、網路購物、居家健身、線上影音、電競遊戲等…真的是當地居民的生活方式，這加速了科技的發展，大幅建置伺服器、NB成為大家的必需品…。但11/10輝瑞宣布新冠肺炎疫苗有90%效用，原先市場的疫情受害股成為了疫苗受惠股，而受惠疫情的個股全面中箭落馬，美股道瓊創新高，但費半、那斯達克大幅回檔，加權指數續創歷史新高，法人大換股，全球資金出現大搬風，選股思維變了，疫苗的新希望，讓人類離正常生活跨出了一步。

恢復正常生活 航空、旅遊股最直接受惠

大家整整接近一年沒有出國旅遊，疫苗曙光的出現，未來大家期待接踵後，有了抗體就能回到正常生活，最直接受惠就是航空、旅遊股，美國航空、聯合航空、達美航空都全面大漲。當然大家可能會思考，台灣有疫苗也是很久以後的事，但市場的資金先卡位，總有一天會有疫苗，而輝瑞就是希望，長榮航(2618)、華航(2610)營運再壞，也不會比疫情最嚴的Q2來得壞，因此11/10兩家航空股權跳空漲停，11/11外資開始逢低卡位，買超長榮航、華航。