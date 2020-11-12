蔡明彰觀點：疫苗效應這三種股票馬上漲

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，不要搞錯對象，航空、旅遊、餐飲等接觸經濟概念股，短線激情不會太持久，輝瑞、BNT合作生產的新冠疫苗，產能將會供不應求，2021年年底生產13億劑，可供6.5億人使用，但需要冷鏈技術配送，只有富裕國家城市民眾率先接種，這恐怕只佔全球人口不到十分之一，接觸經濟不易在明年上半年發揮關鍵作用。

當然，宅經濟、遠距商機今年漲多需修正，長線成長將趨緩，但近來短線急跌，估值下修是反向操作買進的對象。

美股的遠距視訊龍頭Zoom，在疫苗研發成功後，這兩天大跌將近3成，因為它在今年美股大漲了超過6倍。台股最接近遠距視訊的概念有兩檔，圓剛(2417-TW)、圓展(3669-TW)，前三季EPS分別為4.84元及5.88元，但這個波段高點以來分別下跌36％及46％，跌深就是最好的利多。

萬寶投顧蔡明彰強調，11月15日上市櫃公司第三季財報公告後，將尋求反攻，台股接觸經濟的指標是航空雙雄，華航(2610-TW)、長榮航(2618-TW)，華航第三季EPS虧損0.13元、前三季虧損0.37元，長榮航第三季虧損0.37元、前三季虧損0.75元，這表示第二季雖然有貨運來填補營運，但仍然不足，在當前客運幾乎停擺之下，估2020年確定會虧損，2021年仍然會虧損，所以疫苗的效應立竿見影在三個族群。

第一個是「銀行股」。高盛評估，疫苗效應將產生通貨膨脹的結果，使收益率曲線變得陡峭，放鬆隔離限制，改變經濟前景，使利率上升，銀行的存放款利差將會擴大，美國十年期公債殖利率從選後最低的0.736％到目前的1％，大漲了36％，所以最近台股的金融股活蹦亂跳，富邦金(2881-TW)前10月的EPS 7元，上市櫃金控前10月的獲利超過3,295億元，創歷年同期的新高，估計全年衝破3,500億元，超過去年3,499億元，再創新高，今年大盤已經上漲10.5％，創下歷史新高，最重要的電子股上漲19％，但金融股目前仍然下跌6％，所以未來金融股有補漲的機會。

第二個是「原油大漲」。西德州原油從選前的低點每桶34美元到現在42美元，漲幅超過二成，但台股最接近原油概念的族群，塑膠類股今年仍然股價下跌8％。

最上游的台塑集團會受惠原油的上漲，台塑化(6505-TW)在疫苗研發成功之後，連三天上漲累計15％，台塑化第三季的EPS 1.67元已經有所改善，不過前三季仍然虧損0.29元，經過短線的急漲之後，今年的股價仍然2％的負報酬。

上游乙烯丙烯壓縮中間原料的利差，之前原油跌，上游原料的成本下降，但中國疫情救市拉動ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯)、EVA(乙烯乙酸乙烯酯共聚物)、PVC(聚氯乙烯)等中間原料的報價，利差擴大，導致二線塑化台達化(1309-TW)、台聚(1304-TW)、亞聚(1308-TW)、華夏(1305-TW)受惠而股價大漲，台達化今年股價飆漲194％、台聚漲54％、亞聚漲40％，顯然在之前二線塑化的表現比一線的台塑集團更好，但在原油上漲之後，情勢將逆轉。

第三個是「比特幣」。11月3日美國大選選後，撼訊(6150-TW)、麗臺(2465-TW)分別上漲37％及22％，績效在台股名列前茅，一度因為疫苗研發成功，認為美國不會再印鈔，比特幣急速拉回，但立刻又止跌，今年比特幣狂漲120％，共和黨可望掌控參院、制衡拜登，使得拜登加稅路難行，拜登終極絕招只能用印鈔，朝向美國日本化及債務大於GDP，這會使得美元長線看跌、比特幣看漲。

美國最大的支付平台PayPal決定明年初允許客戶以比特幣支付，新拜登概念股顯卡正在複製舊拜登概念股太陽能的飆漲模式，最主要是二大利基，財報由虧轉盈，另外顯卡在缺貨當中不斷調漲售價。

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