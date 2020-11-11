疫苗試驗成功 這類族群將重新得力？

撰文/陳子榕

干擾股市已久的美國總統大選，終於漸漸落幕。候選人拜登不但順利拿到290張選舉人票，一舉跨過270張的當選門檻，同時也在老家德拉瓦州威明頓發表勝選演說。美國股市從上週即連續數日大漲表態慶祝，週一(11/9)全球主要股市同步拉紅，台股也正式噴出慶祝行情，順利站上眾所期待的13,000點大關，外資同時連續六天買進台股，單日買超逾200億元，這也是外資從7月以來單日最大買超量，加上新台幣持續升值，台股資金行情一觸即發。

萬寶投顧陳子榕指出，隨著拜登勝選的結果越來越確定，拜登概念股精彩可期。拜登這次選舉政見重點包括了：推動綠色能源、擴大基礎建設，以及平價醫療保健。之前就告訴大家要關注綠色能源，上週(11/5)為大家推薦的上緯投控(3708-TW)，股價連三漲，短短三個交易日漲幅已經逾9％。

凡事豫則立，投資佈局必須先領先佈局，選後才在討論拜登勝選股，似乎有點後知後覺了，看我文者，至少是市場的領先者，能夠早預測、 早佈局，成為贏家非難事。

請參閱11/5《半導體挺進 綠電已成擋不住的趨勢》。

此外，之前因為川普所引發的中美貿易對峙危機也可望逐步緩解，因此，先前受到壓抑的華為概念股，包括台積電(2330-TW)、聯發科(2454-TW)、聯詠(3034-TW)後續潛力無窮。這三檔股票之前也都為大家推薦過，股價不但在10月撐過盤整低氣壓，如今守得雲開見明月，聯詠週一(11/9)開盤跳空大漲一路往上，終場收漲7.33％，法人大舉買進，加上第三季財報亮眼，優於市場預期，第四季仍將續旺，外資紛紛調升評等，目標價上升至400元。

萬寶投顧陳子榕指出，美國大選黑天鵝逐漸散去，紓困及資金寬鬆浪潮可期，加上台股基本面堅韌強勁，優於市場預期的業績逐步體現，明年經濟持續復甦下，將帶動台股持續上攻，挑戰15,000點。雖然市場前景樂觀，但是挑選有實力的股票搭配籌碼面才是真正的致勝關鍵。

萬寶投顧陳子榕指出，像是10月份所推薦的台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)、奇鋐(3017-TW)在這一波也都擠進外資買超前十大，其中，外資11/9單日買超奇鋐近8,000張，股價強勢表態；另外，佳凌(4976-TW)、宏致(3605-TW)從推薦以來，短短兩、三個星期，漲幅也約5％，這就是先知先覺者，能夠提早一步佈局優質股的獲利表現。

繼續再透過籌碼面與基本面追蹤，跟大家分享好股：

元大金(2885-TW)9月營收92.6億元，年增率7.42％，累計營收年增7.19％；10月自結稅後盈餘12.1億元，自結累計每股稅後盈餘1.71元；近日外資法人大舉敲進，連續6日買超。

華夏(1305-TW)10月營收13.86億元，月增22.16％，年增11.01％；第三季每股稅後盈餘0.65元，優於市場預期；成長動能來自PVC利差擴大，後續PVC需求可望再增加，預期第四季獲利將大幅優於第三季；外資10月以來持續買超。

永豐餘(1907-TW)9月營收66.35億元，月增8.06％，年增5.92％；隨著雙11電商熱潮，紙業需求強勁，業績可望大幅推升；外資連續兩日買進千張，近期股價強勢，技術面上升趨勢不變，建議可沿均線操作。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險