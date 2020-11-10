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進入拜登時代 這4大族群將崛起

聯合新聞網 / 萬寶週刊

撰文/王榮旭

拜登當選美國總統，而參眾兩院持續分治，加稅及科技龍頭股分拆可能性降低。這次美國大選結果，似乎是市場最為樂見，資金快速回流股市，費半指數及台股先後創下新高，進入拜登時代，選股風向球也要跟著改變。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，拜登提倡再生能源，有些資金已提前押注太陽能、風電及電動車，選前大漲一波，選後利多實現，不少人等著逢高獲利賣出，現在該是找下一主流標的的時候。

拜登上任，與中國的緊張關係可望降低，但美中科技戰的趨勢不變。10月份我在專欄中分析看好已經整理3個月的IC設計族群，例如立積(4968-TW)就是受惠美中和緩有利放寬華為禁令的潛力股。

選前已有部分廠商獲准供貨華為非5G核心技術的產品，拜登上任後有機會進一步放寬華為禁令，有利華為供應鏈起死回生。即便如此中國去美化的趨勢仍不變，所以技術能力能取代美國廠商的公司，將左右逢源。

立積(4968-TW)是射頻元件設計公司，WiFi用的射頻元件營收占比高達九成以上，主要客戶是華碩、華為、三星LG等，不出貨華為之後，其他的廠商如OPPO、中興、小米的訂單搶進，馬上把訂單補足，目前需求仍大於供給，

投片量並未降低，還增加中國地區的測試機台，市佔僅次於Skyworks與科沃，是全球少數能提供WiFi射頻前端元件的IC設計公司，受惠去美化趨勢程度高，也是未來放寬華為禁令的受益者。

萬寶投顧分析師王榮旭也指出，美國大選後擴大財政支出及基礎建設，有利經濟復甦及原物料價格上升。10月以來我多次提醒讀者，航運是領先指標，貨櫃輪運價第三季高漲、第四季維持高檔，缺櫃缺倉將延續到明年，貨櫃三雄明年業績可望更上一層樓。

萬海(2615-TW)與長榮(2603-TW)都已經突破了10年線，陽明(2609-TW)則還在10年線以下，補漲空間大。原物料則是看好國喬(1312-TW)、華夏(1305-TW)及台聚(1304-TW)。

華夏(1305-TW)受惠PVC報價突破5年新高，稼動率維持滿載，第4季獲利可望比第3季好，受惠美中基建的程度也很高。台聚(1304-TW)持有華夏股權，母以子貴加上本月EVA發泡級產品進入秋冬出貨旺季，太陽能等級則受惠拜登推再生能源，是隱藏版的太陽能概念股。

拜登未來預期將積極推動防疫，有利防疫概念股。醫療手套需求估計將延續到明年上半年，南韓、馬來西亞NBR乳膠大廠相繼調高報價，先前專欄中推薦的申豐(6582-TW)第三季EPS高達4.5元，季增四成，前三季EPS 9元，年增超過1倍，獲利大爆發。

第三季單季EPS逾4元的防疫績優股還有豪展(4735-TW)及泰博(4736-TW)。豪展本益比偏低，股價最近補漲創下歷史新高；泰博從半年前309元高檔拉回整理，10月以來投信默默回補，持股已接近4000張，新冠快篩試劑取得歐洲認證之後，也獲得了台灣出口許可，明年外銷潛力大，後市看好。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，拜登大推財政支出，將使美元更加弱勢，一來使資金流入黃金與虛擬貨幣，二來新興市場貨幣持續升值，有利資產股。隨著比特幣往上漲破15000美元高檔，有利板卡族群。

低價版卡股獲利大多不突出，而高價的華擎(3515-TW)受惠AMD第四季推出新晶片，估計今年EPS達11元、明年上看14~15元，本益比約12倍，評價偏低，後市值得留意。還有更多的潛力股分析，將在LINE粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

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