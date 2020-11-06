大選後資金歸隊 這類股喜迎錢潮?

撰文/陳子榕

每每創下銷售天量的雙11活動下週正式來臨，各家業者早已摩拳擦掌，儲料備貨準備好好迎接這個一年一度的電商大盛會。蘋果公司更是有備而來，繼上個月發表iPhone 12之後，近日又正式發出以「One more thing」為主題的邀請函，宣告今年最後一波新品將和大家見面。時間點就選在下週三(台灣時間11/11凌晨2點)，外界預料這個彩蛋就是蘋果首批搭載自家中央處理器Apple Silicon的Mac系列筆電。

這次預期推出的Mac系列將有三個款式：13吋的MacBook、MacBook Air以及16吋的Macbook Pro，不但價格更加親民(799美元起跳)、重量更輕，電池續航力更強，外界預估出貨量和市占率將明顯提升。根據外媒報導，蘋果已經要求供應鏈要趕在明年2月以前生產250萬部的新Mac來迎接市場。

萬寶投顧陳子榕指出，即將推出的蘋果Mac首次搭載ARM架構，算是正式宣告蘋果和英特爾(Intel)將漸行漸遠。在零組件部分，據悉，高階機型Pro仍採用台積電5奈米製程的A14處理器，組裝部分，16吋機型由廣達負責，13吋部分則委由鴻海，預估鴻海拿到的訂單量將會過半。其他相關蘋概股包括之前推薦過的散熱廠奇鋐(3017-TW)、砷化鎵晶圓代工穩懋(3105-TW)等，訂單業績將逐步體現，近日股價都有所反應。

而除了筆電，蘋果iPhone 12今年預購量也完全超乎預期，小摩已經上修iPhone 12今年第四季出貨量，由7,100萬支升到7,600萬支；明年第一季iPhone 12出貨量更估比今年同期增長近5成。另外，從已經暖身開跑的各大電商平台資料來看，包括天貓、京東、蘇寧易購，都看到iPhone手機呈現秒殺搶購；如果再加上蘋果今年早先發表推出的iPad、Apple Watch，可以預見的是，隨著雙11腳步接近，新蘋概股將大放光芒。

萬寶投顧陳子榕指出，台灣明年經濟成長率至少都在4％以上，更有專家提出，明年經濟表現將是未來五年最好的一年，台股指數至少站上14,000點。不斷上修的數據，加上全球QE資金浪潮，唯有找出有前景爆發性的個股，才能讓財富快速增加。

萬寶投顧陳子榕指出，股市贏家總是少數者，當美大選前有些投資人過度保守，我說過當市場過度保守時，而資金仍充沛時，股市終究回到多頭軌道，市場大多數人所下的判斷，大多誤判，試想，如果市場按多數人的想法而走，大家都是贏家了，但事實時就是贏家總是少數的，所以選前我提出，拉回買進好股票，現在事實勝於雄辯。

股市上漲的因素，還是看資金面與景氣面，當資金持續寬鬆，景氣逐步復甦時，建議大家看長期的基本面投資，而非短線上因非經濟性因素，而做出誤判。例如，9/15所分享的萬潤(6187-TW)，這一波在諸多利空與外在環境不確定的因素下，一個月大漲近40％，週五，萬潤股價續創新高，由60元漲至週五最高90元，創波段新高，強中強；當大家還在做政治評斷時，我卻認為，好股票遇非經濟因素壓盤，股價終究回到合理價位，投資不能只看短線，長線才能釣大魚。

比較近期者，11/3(週二)所提的穩懋(3105-TW)、 雍智科(6683-TW) 、華擎(3515-TW)不到一週，也拉出5～11％漲幅，這就是籌碼選股的優勢，相信籌碼不為外在利空利多影響操作，這才能投資致富。請參閱11/3《國家隊護持 這類股將多頭大反撲？(https://news.cnyes.com/news/id/4538066)》。

繼續再透過籌碼面與基本面追蹤，跟大家分享好股：

景碩(3189-TW)BT載板能見度到明年第一季，明年擴充一成產能；ABF載板訂單至明年第三季，明年第一季先擴產1,600萬顆；預估第四季業將季增10％左右，毛利率可逾23.5％，創16個季度新高；每股純益可逾1.2元，拚17個季度新高；全年業績估增20％，可望挑戰新高；純益可超過2元；三大法人近期同步偏多操作。

南電(8046-TW) 10月合併營收36.02億元，創近年單月次高，較去年同期成長21.55％；累計營收311.29億元，較去年同期成長23.12％；ABF載板需求持續看俏，明年業績占比將提高，明年第一季增加10％產能，月增300萬顆；外資、投信連六日買超。

美律(2439-TW)進入傳統旺季，第四季TWS及電競耳機出貨持續成長，加上5G新品上市備貨訂單遞增，以及NB、平板揚聲器訂單貢獻，預估營收季增有機會挑戰三成以上；外資預估明年全年獲利成長35％，上調目標價至193元，維持買進評等。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險