半導體挺進 綠電已成擋不住的趨勢

撰文陳子榕

人類用科技大肆破壞環境之後，倡議綠色科技的聲浪越來越高。從2014年至今，全球已經有240家以上知名企業加入RE100全球再生能源使用倡議活動，這些企業包括了國際科技巨擘大廠Apple、Google、Facebook、SONY等，加入的企業承諾在2050年前達成100％使用綠電，它們不但自己以身作則，同時也要求旗下供應鏈跟著一起做綠能。

國內半導體大廠台積電(2330-TW)在今年7月也宣布加入RE100，成為全球第一家加入RE100的半導體公司，並隨之與離岸風電開發商沃旭丹麥，一口氣簽下了長達廿年，920MW(百萬瓦)的再生能源購電契約。另外，全球最大封裝廠日月光(3711-TW)，以及半導體設備廠龍頭應材(Applied Materials)也不約而同跟著宣布將擴大使用綠電。而最新消息是，國際記憶體大廠韓國SK海力士也在日前宣布加入。

萬寶投顧陳子榕指出，這項從上到下，由企業帶動，一脈挺進的綠電風潮正在世界各地此起彼落發聲，綠色能源已然成為銳不可擋的趨勢。加上國內《用電大戶條款》明年1月正式上路，強制規定企業用電大戶要購買綠電，而且綠電使用比例至少在10％以上，數一數，國內至少會有超過三百家以上的工業用電大戶將含括在內。也就是說，不只國內，全世界對再生能源的需求將猶如滾雪球一般。

國內相關綠能業者這半年來，從風場開發的上緯投控(3708-TW)、電力設備供應商中興電(1513-TW)，到做風電電纜的華新(1605-TW)、水下基礎世紀鋼(9958-TW)、股價都有一波不錯的表現。

隨著美國大選落幕，各國將把更多心力放在經濟復甦，國內許多研究機構發布的調查也顯示，台灣明年經濟成長率至少都在4％以上，更有專家提出，明年經濟表現將是未來五年最好的一年，台股指數至少站上14,000點。不斷上修的數據，加上全球QE資金浪潮，唯有找出有前景爆發性的個股，才能讓財富快速增加。

萬寶投顧陳子榕指出，目前來說，獲利的要訣在於選股，好股票縱使被誤殺，但時間拉長，會回到它的合理價值。投資理財主要還是要看資金面與景氣面，當資金持續寬鬆，景氣逐步復甦時，建議大家看長期的基本面投資，而非短線上因非經濟性因素，而做出誤判，例如，10/26(週一)，所分享的世界(5347-TW)，這一小波在利多利空影響下，至今漲近7％，股價可望挑戰前高103元；當大家還在做政治評斷時，好股票遇非經濟因素壓盤，但好公司有競爭力，股價終究回到合理價位。

這就是籌碼選股的優勢。預估11月指數有機會站上13,000點，一旦站穩，未來續看15,000點，台股處處是機會；若持股比例低者，利用籌碼選股，再搭配技術分析的好買點，依紀律操作，善設停損停利，可說十拿九穩。請參閱10/26《後疫時代零國界製造 這類股贏者全拿？ (https://news.cnyes.com/news/id/4535740)》。

繼續再透過籌碼面與基本面追蹤，跟大家分享好股：

上緯投控(3708-TW)10月營收11.58億元，月增3.7％，年增118％，營收連續七個月改寫歷史新高；累計前10月營收76.3億元，年增48％，亦創同期新高；明年大陸取消風機補助，年底前風機搶裝風潮持續；江蘇廠新產能陸續上線，產能由月產1萬公尺再額外增加2萬公尺，台灣廠亦擴產；打入全球風機龍頭三菱重工維特斯(MHI Vestas)供應鏈，明年可望再打入美國通用電器(GE)供應鏈；三大法人選前同步買進。

環球晶(6488-TW)半導體矽晶圓需求持續強勁，加上車市逐步復甦，矽晶圓價格可望提升，第四季營運動能續旺；韓國新廠開始投產，台灣廠亦擴充12吋EPI磊晶晶圓產能；外資看好後市晶圓市場，調升評等，目標價最高調至500元；三大法人同步買進，外資10月中以來持續買超。

紘康(6457-TW)前三季合併營收8.33億元，年增73.9％，創歷史同期新高；今年營收、獲利將同步改寫新猷，預估全年每股獲利將賺逾半個股本；隨國際疫情再起，防疫相關MCU訂單能見度已到年底，2020合併營收可望年增逾七成，明年出貨仍有機會維持高動能。目前本益比回到歷史低檔區，有機會築底上漲挑戰前高。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含AI 、5G等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險