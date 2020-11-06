如果拜登當選 華為供應鏈會起死回生？

撰文/王榮旭

萬寶投顧分析師王榮旭表示，美國大選結果逐漸明朗，資金加速回流股市，儘管選舉結果還有些爭議，但市場似乎已消化疑慮。美國聯準會維持貨幣寬鬆政策估計不變，美元弱勢、將燒旺亞洲資金行情，選股回歸基本面，10月以來受美股走弱影響的電子股，可望吹起反攻號角。

今年第四季跟往年不同，雖然進入電子上游傳統淡季，但今年新冠疫情恐有二次大流行的風險，下游客戶囤貨意願大增。尤其IC設計在晶圓代工產能明顯供不應求的情況下，訂單能見度從現在第四季看到明年第一季，甚至可能要到明年第二季才能消化完訂單。

例如5G對電源管理IC面板及驅動IC需求大增，造成8吋晶圓產能大缺，先前我在專欄中提醒讀者，聯發科(2454-TW)是電源管理IC大廠，今明年不僅受惠5G手機晶片大量出貨，PMIC也大吃訂單，而現在誰能搶到產能，誰就是贏家。

聯發科近日宣布直接購買半導體設備，再轉租給力晶集團旗下力積電生產，以以確保出貨順暢。而聯發科5G手機晶片正要迎接明年更大一波的換機潮，

2021年全球5G手機出貨量估計高達5億支，較2020年倍增。

聯發科在中國去美化趨勢不變下，就算美國放寬晶片出口禁令，在中國市占仍持續擴張。估計聯發科今年EPS約24元，明年上看36元，成長幅度接近5成，非常驚人。

大盤最近一度跌破月季線，而聯發科小破月線就再度抬升上來，整理姿態遠比大盤來得高，若以明年估計的EPS對照目前股價，本益比不到20倍。

而股價在11/5創下2130元歷史新高的電源管理IC大廠矽力-KY(6415-TW)，各家法人預期明年EPS達42~48元，若以48元計算，現在本益比已高達40倍，聯發科評價遠比矽力低很多。

另一方面，如果確定拜登當選美國總統，市場對美中關係解讀傾向於和緩。美國大選之前就傳出，出貨相關晶片不是用在華為5G業務上，美國就會放寬標準，例如三星就獲得向華為提供OLED面板的權利、Sony及豪威也獲准繼續向華為供應COMS影像感測晶片，未來不排除有更多晶片廠商可重新供貨華為。

台廠中的華為供應鏈，在前波禁令之後，已從利空之中站起來。例如聯詠(3034-TW)、敦泰(3545-TW)與立積(4968-TW)現在產能都供不應求，未來若能重新供貨華為，業績將更上一層樓。

IC射頻大廠立積(4968-TW)在扣除華為訂單之後，其他客戶立即補上，目前產能供不應求，第三季營收及獲利同創新高，今年前九月的營收比去年大增逾1倍，前三季EPS 8.59元，遠遠超過去年全年的3.13元，完全不像今年受到疫情利空影響，估計第四季營收再創新高。

進入2021年之後，5G手機加速滲透，而辦公室及居家Wi-Fi分享器在5G時代下升級趨勢不變，高端Wi-Fi 6的速度及頻寬提升，對於射頻前端模組(FEM)用量，從Wi-Fi 5的2~4顆，攀升到6~12顆，明年Wi-Fi 6搭載率將大幅提升，立積產線也將翻倍成長。立積今年EPS估為13元，在沒有華為訂單之下，明年EPS上看18元，將大幅成長。以目前股價計算，明年本益比約16倍，比聯發科更低。

萬寶投顧分析師王榮旭表示，在IC設計股王矽力大漲，股價突破2000大關的情況下，IC設計族群比價空間再度拉大，後市值得追蹤。還有更多的潛力股分析，將在LINE粉絲團與讀者分享，歡迎免費加入。

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